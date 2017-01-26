Başkan Ertürk’ten çocuklara karne hediyesi

Düzenlediği etkinliklerle çocukları kültür ve sanatla buluşturan Kahramankazan Belediyesi, yarıyıl tatili için de dolu bir program hazırladı.

Kahramankazanlı öğrenciler tatil süresince animasyon filmlerini ücretsiz olarak izleyebilecek.

Kahramankazan Belediyesi, zorlu bir eğitim öğretim sürecinin ardından yarıyıl tatiline giren öğrencileri unutmadı.

Kahramankazan Belediyesi, çocukları tatil süresince ücretsiz olarak izleyebilmeleri için bir program hazırladı. Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’ne kurulan sinema sistemi ile öğrenciler yarıyıl tatili boyunca burada ücretsiz olarak animasyon filmlerini izleyebilecek. Çocuklar program kapsamında “6 Süper Kahraman, Robinson Crusoe 2016, Kuzular Firarda, Sindirella, Son Hava Bükücü, Wall-e ve Astroboy” gibi animasyon filmleriyle keyifli bir tatil geçirecek.

3 Şubat’a kadar sürecek ücretsiz sinema gösterimlerinin kapanışı ise “Ertuğrul 1890” filmiyle gerçekleştirilecek. Film gösterimleri saat 14.00’te yapılacak. Film gösterimlerine katılmak isteyen öğrenciler ve aileleri Kahramankazan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden bilgi alabilecek.

Çocuklarımız için ne yapsak az

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, sinema günlerine katılarak çocuklarla birlikte film izledi.

Sinema günlerine yoğun ilgi gösteren çocuklarla yakından ilgilenen Ertürk, onlarla öz çekim de yaptı. Başkan Ertürk, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır.

Onların daha kaliteli bir eğitim alması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda onlara hem bir karne hediyesi vermek, hem de soğuk kış günlerinde tatillerini kaliteli bir şekilde değerlendirmeleri için böyle bir program hazırladık.

Tüm çocuklarımızı eğitim dönemi boyunca harcadıkları çaba için kutluyor, iyi tatiller ve iyi seyirler diliyorum” diye konuştu.

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