Başkan Ertürk’e yılın demokrasi ödülü

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kent ve Yerel Yönetimler Stratejik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen yarışmada “yılın demokrasi ödülü”ne layık görüldü.

Akademisyenler, iş adamları, hukukçular ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu jüri tarafından bu ödüle layık görülen Başkan Ertürk, ödülünü şehit ve gazilere ithaf etti.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, Meclis’i ve TBMM’yi bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan çok anlamlı bir ödül verildi.

Kent ve Yerel Yönetimler Stratejik Araştırma Merkezi (KEYSAM) tarafından düzenlenen “Altın Arı Belediyecilik Ödülleri” kapsamında, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “yılın demokrasi ödülü”ne layık görüldü.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadele ile tarihe altın harflerle yazılan Kahramakazan’ın Belediye Başkanı Lokman Ertürk bu ödüle, akademisyenler, iş adamları, hukukçular ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu jüri üyeleri tarafından seçildi.

Şehit ve gazilere ithaf etti

Başkan Ertürk, ödülünü KEYSAM tarafından Ankara’da bir otelde düzenlenen törenle aldı. Başkan Ertürk, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla harekete geçtik. Darbecilere karşı verdiğimiz mücadelede F-16’ya kafa tuttuk, mermiye kafa attık. 9 şehit, 92 gazi verdik.

Tarihe altın harflerle geçen bu şanlı ve destansı direnişimiz sonrasında ilçemizin TBMM tarafından, tüm partilerin oy birliği ile ‘Kahraman’ unvanına layık görüldüğünü sizlere anımsatmak isterim. 7’sinden 70’ine, seçilmişinden atanmışına, memurundan işçisine, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine müthiş bir direniş gösteren halkımız hak ettiği unvanı almıştır.

Bu sadece Kahramankazanlıların kahramanlığı değil, tüm ülke insanının bir kahramanlığıdır. ‘Kahraman’ unvanı yalnızca bize değil, Kahramankazan’ın şahsında 81 il ve 957 ilçemize verilmiştir. Bu kapsamda verilen bu anlamlı ödül de ilçemizi çok gururlandırmıştır. Bu ödülü tüm şehit ve gazilerimize ithaf ediyorum. Allah onlardan razı olsun.”

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