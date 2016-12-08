Başkan Ertürk üniversiteli gençlerle buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “F-16’yı kafa tutan, kurşuna kafa atan bu milleti, dövizle, kur artışıyla, ekonomik olarak diz çöktüreceklerini düşünenler yanılıyor.

Bu alçaklar, bu milletin asilliğini, fearasetini, basiretini o kahramanlık ruhunu hiç anlamamışlar” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara İl Müdürlüğü’nce düzenlenen“Zoru Başaranlar” konulu söyleşinin konuğuoldu.Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’ndaki söyleşiye çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Kahramankazan destanını anlattı

Başkan Ertürk, Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi,4’ncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken verdikleri destansı mücadeleyi öğrencilere anlattı.

Ertürk, “Başkomutan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘halkımızı meydanlara bekliyoruz’ emrinin ardından nasıl bir ilçenin birlik olduğunu, en karanlık gecenin nasıl en aydınlık sabaha vardığını, bir ülkenin geleceğinde bir ilçenin nasıl etkili olduğunu hep birlikte gördük” dedi. Ertürk, şunları kaydetti:

“O gece 10 bine yakın Kazanlı atanmışından seçilmişine, memurundan işçisine gencinden yaşlısına üssün önündeydi. Tarlallarını yaktılar, üssün elektiriklerini kestiler F- 16’lara göğüslerini siperettiler.

Üsse girmeye çalıştık ancak o sırada bize acımasızca ateş açıldı. 9 kardeşimiz şehit, 92 kardeşimiz ise gazi oldu. Kahramankazanlılar devletine milletine bayrağına ülkesine sahip çıktı. Bu ülke için gözlerini dahi kırpmadan ölüme gittiler.

Liderleri, Başkomutanları, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçtiler. Bu milletin neler yapabileceğini tüm dünya 15 Temmuz’da gördü. 15 Temmuz’da tankla, topla, F-16’yla yıkamadıkları bu millet şimdi başka şekilde diz çöktürmek istiyorlar.

F-16’yı kafa tutan, kurşuna kafa atan bu milleti, dövizle, kurartışıyla, ekonomik olarak diz çöktüreceklerini düşünenler yanılıyor. Bu alçaklar, bu milletin asilliğini, fearasetini, basiretini o kahramanlık ruhunu hiç anlamamışlar. 15 Temmuz’da yapamadılar yine yapamayacaklar. Bugün sizlerle bu sohbeti yapıyorsak,gaizlerimiz ve şehitlerimiz sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun.”

Gözyaşlarını tutamadılar

Ertürk, Kahramankazanlı şehit ve gazilerin hikayelerini de öğrencilerle paylaştı. Bu sırada salonda duygu dolu anlar yaşanırken, öğrencilerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Return ayrıca,üniversiteli gençlerle kendi yaşamından anılar da paylaştı. Gençlere zorlu bir çocukluktan Türkiye’nin en genç belediye başkanı unvanını nasıl elde ettiğini anlatan Ertürk,

“Hiçbir şey imkânsız değildir. İnandığınız sürece hayallerinize ulaşabilirsiniz. Önemli olan üniversite bitirmek değil, ülkeye faydalı, bilinçli bireyler olmak”diye konuştu. Böyle programların gençleriçin çok faydalı olduğunu dile getiren Ertürk, gençlerin böyle programlarla buluşmasına vesile oldukları için Gençlik ve Spor Bakanı AkifÇağatay Kılıç’a, KYK Genel Müdürü Sinan Aksu’ya ve Ankara İl Müdürlüğüne teşekküretti.

Gazilere yoğun ilgi

Programa ayrıca, Kahramankazanlı gaziler Sinan Coşkun, Hüseyin Bayar, Serkan Tuna, Yaşar Şanlı ve HaydarÜnal de katıldı. Gazilere, Türk Bayrağı ve Kuran-I Kerim hediye edildi. Programın sonunda KYK’lıgençler, BaşkanErtürk veKahramanlı gaziler ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

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