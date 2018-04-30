“Türk Milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne 24 Haziran’da da sahip çıkacak”

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Hukuk ve Demokrasi Kurumu’nun düzenlediği söyleşinin konuğu oldu. Ertürk, Türk Milleti’nin 16 Nisan 2017 tarihinde başlattığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, 24 Haziran’da da sahip çıkacağına inandığını söyledi. Başkan Ertürk, Ankara’nın önemli sivil toplum örgütlerinden Hukuk ve Demokrasi Kurumu’nun düzenlediği söyleşinin konuğu oldu. Kurum merkezinde gerçekleştirilen söyleşiye dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Ertürk, böylesine anlamlı bir söyleşiye katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederken, nazik davetlerinden dolayı Hukuk ve Demokrasi Kurumu ailesine teşekkür etti. Ertürk burada, Kahramankazan’a yapılan ve yapılmakta olan projelere ilişkin bilgi verdi. Ertürk, Kahramankazan’da da geçtiğimiz günlerde Hukukçular Platformu’nun oluşturulduğunu anımsattı.

24 Haziran en kritik seçim

Başkan Ertürk, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin Türkiye açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Türk Milleti’nin 16 Nisan 2017 tarihinde başlattığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, 24 Haziran’da da sahip çıkacağına inandığını söyleyen Ertürk, şöyle konuştu:

“Aziz milletimiz, yalnızca Türkiye’nin değil, İslam Alemi ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde nasıl 15 Temmuz’da ülkemizi işgal etmek ve bölmek isteyenlere karşı gereken cevabı gösterdiği dik duruşla tüm dünyaya verdiyse, 24 Haziran’da da aynı dik duruşu gösterecektir. Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar iyi bilsinler ki, artık istedikleri rotaya sokacakları, sindirecekleri bir Türkiye yok. Kendi göbeğini kendisi kesen, kendi yolunu kendi çizen, bölgesinde güçlü ve dünyada söz sahibi bir Türkiye var. Tüm engelleri aşmak için, yarınlarımız için, istikrar için 24 Haziran’da milletimiz son sözünü söyleyecektir.”