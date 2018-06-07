Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Ramazan’da da dur durak demeden çalışıyor. Her akşam farklı iftar sofralarına konuk olan Başkan Ercan bu kez Sincan’da ikamet eden Kırıkkalelilerle iftar yaptı.

İftar sonrası Harikalar diyarını gezen Başkan Ercan vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Kırıkkaleliler Derneği’nin iftarına katıldı. Başkan Ercan’a Ak Parti Milletvekili adayı Meryem Göka ile MHP Milletvekili adayı Erkan Haberal da eşlik etti.

BAŞKAN ERCAN HARİKALAR DİYARINI GEZDİ

İftar sonrasında Başkan Ercan, Milletvekili adayı Meryem Göka ile birlikte Harikalar Diyarı’nda piknik yapan vatandaşların sofralarına konuk oldu, vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Vatandaşların talep ve şikayelerini ilgiyle dinleyen Başkan Ercan ve Milletvekili adayı Göka Sincan Halkının taleplerini tek tek not aldı.

KÜLTÜR ÇADIRINDA SOHBET

Başkan Ercan Ramazan coşkusunun yaşandığı Lale Meydanı’na geçerek sanatçı Zekai Tunca’yı dinledi. Konserin ardından Kültür Çadırında Sincanlılarla bir araya gelen Başkan Ercan,” 24 Haziran’da Türkiye düşmanları utanacaklar, ders alacaklar. Ülkemizin Reis’imizin yürüyüşünü hiç kimse Allah’ın izniyle durduramayacak. Biz de elimizden geleni yapacağız. Dualarınızı eksik etmeyin” diye konuştu