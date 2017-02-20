Başkan Demirel Kırıkkaleliler’le buluştu

Etimesgut’ta yaşayan Kırıkkaleliler, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kahvaltılı programında bir araya geldiler.

Etimesgut Belediyesi Atakent Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve eşi İlknur Demirel de katıldı.

YAŞAM KALETİMİZ ARTTI

Kahvaltı sonrası konuşan Başkan Demirel, Etimesgut’un gelişimi hakkında bilgi verdi, belediyenin hizmet ve yatırımlarını anlattı.

Etimesgut’un Atatürk tarafından örnek nahiye olarak kurulduğunu hatırlatarak, “Şu anki nüfusumuz 550 bine ulaştı.

Her alanda hizmetlerimiz var. Toplumun tüm kesimlerine hitap eden yaşam merkezlerimiz, parklarımız, sosyal hizmetlerimiz var.

İnsanımız bu şehirde yaşamaktan mesut olduğu için bizi tercih ediyor. İlçemizin yaşam kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz. Örnek birçok hizmetimiz var.

Bunlardan biri de Bağlıca Mahallemizde yapımını yüzde 70 oranında tamamladığımız Engelsiz Yaşam Merkezi’dir. Bu merkezimizde engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştıracak donatılar yer alıyor.

Bir engelli annesi çocuğunu bir hafta 10 gün merkezimize bırakabilecek.

Gözü arka kalmayacak, biz o engellimize en iyi şekilde bu merkezimizde bakacağız. O engelli annesi ve yakını da kendini dinleme imkanı, enerji toplama imkanı bulacak” dedi.

POLAT’TAN TEŞEKKÜR

Demirel, Kırıkkaleliler’in etkinlikleriyle kültür ve sanatlarını en iyi şekilde yaşattıklarını kaydederek, Dernek Başkanı Abudullah Polat’a çalışmalarında başarılar diledi.

Polat da Başkan Demirel’e derneğe katkılarından dolayı teşekkür etti. Programın ardından Kırıkkaleliler Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundular.

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