Başkan Demirel Kaymakam Güler’e başarı diledi

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut’un yeni kaymakamı Fuat Güler’i ziyaret etti.

Demirel, Güler’e ‘Hayırlı olsun’ temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi. Etimesgut’un gelişimi ve yaşam kalitesinin daha da artması noktasında belediye-kaymakamlık işbirliğiyle güzel hizmetler yapacaklarına olan inancını dile getiren Demirel, “Etimesgut 600 bine yaklaşan nüfusu ve örnek yaşam alanlarıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve gelişen ilçesi durumundadır. Belediye olarak ilçemizin daha modern bir yapıya kavuşması, insanımızın yaşam kalitesinin artması için yoğun gayret sarfediyoruz” dedi.

Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla’nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanmasının ardından Etimesgut Kaymakamlığı görevine Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Hotman vekaleten atanmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın 1 Aralık’ta yayımladığı kararnameyle Etimesgut Kaymakamlığı’na Muğla Milas Kaymakamı Fuat Güler atandı.

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