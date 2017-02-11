Başkan dediğin böyle olmalı

Daha birkaç gün öncesine kadar hakkında söylenmedik söz bırakılmayan ABD’nin yeni başkanı Donald Trump “vergi yükünü azaltacağım” dedi, hırçın, asabi ve nevrotik “hayırcı” Amerikalılar ortadan kayboldu.

Amerikan sermayesi coştu, Wall Street tavan yaptı, yan endeksler rekora koştu, Amerikan tahvilleri, bonoları kapışıldı. Herkes, Somali, Yemen halkı neden Amerika’ya girmiyor tartışmasını bıraktı, “hayırcı” yargıçlar iyot gibi açıkta kaldı.

Başkan tüm sektörleri toplayıp yapacağı işleri, vergi indirimlerini konuşuyor, konuştukça herkesin yüzünde gülücükler açıyor. “İşte Büyük Amerika bu” veya “Yapabiliriz” sloganları her yerde yeri göğü inletiyor.

Bu işler böyledir. Para olunca Amerikalıların dini imanı bile değişir. Tek kuruş kazancın vergisini sonuna kadar sorarsan ve vatandaş da bunu öderse, kimsenin vergi kaçırmasına izin verilmezse, getirilecek bir indirim tabii ki sevinç yaratır. “hayırcıların, surat astığı, bizi batıracak” dediği Başkana şimdi övgüler yağdırıyor.

Amerikan vergi yasasında 1986 yılından buyana en kapsamlı değişikliğe hazırlanan başkan devletin kaynaklarını otoyol, köprü, hastane yapımına aktarmayı da plânlıyor. Hele bir de “bu Hazine, Amerikan bürokrasisi bana engel, tüm kaynakları kuracağım varlık fonuna aktaracağım” derse, siz o zaman görün desteği. Ne kadar ekonomik veri, gösterge varsa delinmedik tavan bırakmazlar.

Erkekler saçlarını “Trump style” (stili) kestirmeye başlar, kadınlar, “Melanie model” (manken) olmak için sıraya girer. Şarkılar, türküler yazılır. Çocuklara başkan ve eşinin isimleri koyulur.

Trump zaten “Amerikalıların zenginleşmesine engel olan ne kadar pranga varsa hepsisini söküp atacağız” diyor. Bir de Amerikan merkez bankası konumundaki FED’i de “faizleri artırma kardeşim” baskısı altına aldı mı işler yoluna girer.

Vergi konusunda önünde diğer bir engelde Kongre’deki muhaliflermiş. Trump için bu engel ne ki! Artırır Kongredeki temsilci, senatör sayısını istediğini yapar. Bir de birkaç basın medya kuruluşu var. Onların işi de kısa sürede biter. Zaten ilk günden “yalancılar, sahtekarlar” sözleriyle itibarlarını bir günde yok etti.

Her şey bir kararnameye bakıyor. Daha birinci ayında muhalifleri, karşıtları, hayırcıları tek tek yola getirdi, prangaları çözdü. Başkan dediğin böyle olmalı.

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