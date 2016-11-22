Başkan Ak’tan öğrencilere TEOG öncesi motivasyon desteği

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 23-24 Kasım’da yapılacak TEOG(Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş) Sınavı öncesi 8’inci sınıf öğrencilerine motivasyon desteği verdi.

“Motivasyon ikizleri” olarak tanınan Mustafa ve Kemal Altıntaş kardeşler öğrencilere, başarıya giden yolda atılması gereken adımlar ile ilgili ipuçlarını anlattı.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “Gelecek Sizinle Gelecek- Hayatını Seç” adlı motivasyon eğitimine Keçiören’de bulunan 52 ortaokulun öğrencileri katıldı. Öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla Keçiören Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle gerçekleştirilen seminerde konuşan Mustafa ve Kemal Altıntaş, kendilerine gençlerle buluşma fırsatını veren Belediye Başkanı Mustafa Ak’a teşekkür ettiler.

HAYAL KURMAYANIN GELECEĞİ OLMAZ

“Yapmaz’lara inanırsanız asla yapamazsınız” diyen kardeşler, kendi sloganlarının “İmkansız demeyin, bilemezsiniz” olduğunu söylediler. Hayal kurmayan insanın geleceğinin olamayacağına dikkat çekilen seminerde, “Hayal kurmazsanız istediğiniz yere gelemezsiniz. Çok çalışıp çok mücadele edeceğiz ve asla yılmayacağız. Eğer bir şeyi yapmayı aklınıza koyarsanız, aklınız onu yapmak için alternatif yollar açar. Yapmamayı koyarsanız aklınız onu ispatlar. Her şey sizin içinizde ve sizin elinizde” görüşleri dile getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Irak ve Suriyeli kardeşlerimize ülkemizde kucak açtığı için teşekkür eden Altıntaş kardeşler, “Bir Müslüman olarak kardeşlerimize sahip çıktılar. Bir Amerikalı aileye evlatlık verilen, üniversiteye yalın ayak giden Apple’ın kurucusu Steve Jobs bir Suriyeliydi. Sınırlarımızda savaş olabilir, terör olabilir, ama biz hayallerimizden vazgeçmeyelim” diye konuştular.

ASLA GERİ ADIM ATMAYIN

Hayatta sınavın TEOG ile başladığını, ama TEOG ile bitmediğini vurgulayan Motivasyon İkizleri öğrencilere şu mesajları verdiler: “Hayallerimize koşmamız lazım. Mevlana ne demiş ‘Rabbim gerçekleştirmeyeceği hayali kurdurmazmış’. Arkadaşlarınıza sarılın, hayal kurun ve ‘biz yaptık’ deyin. Arda Turan Ali Sami Yen’de top toplayıcıyken, diğer top toplayıcı arkadaşları ‘Biz Galatasaray’da ne zaman oynayacağız’ diye soruyorlar. Arda diyor ki ‘Benim öyle bir sorunum yok, ben zaten Galatasaray’da oynayacağım’. Arkadaşları ‘Peki senin hayalin nedir?’ diyorlar, ‘Ben Barcelona’da oynayacağım’ diye yanıtlıyor. 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde buradayız. Vatan, millet, bayrak sevgisi olmadıkça, inancımız olmadıkça ve Allah bizi sevmedikçe başarılı olamayız. Başarılı insanlar, negatif insanlardan uzak durup, dedikodu yapmayıp, her duyduklarına inanmayıp kaynak araştırması yapan insanlardır. İleri adım atıp, asla geri adım atmamışlardır.”

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