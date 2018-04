Keçiören’de yaşayan herkesin görüş ve taleplerini dinlemek için mahallelere konuk olan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Başkanım Mahallemde” etkinliği ile Yükseltepe Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Yükseltepe Mahalle Konağında Mahalle Muhtarı Yasin Bay, Sancaktepe Mahalle Muhtarı İsmail Uslu, Ş. Kubilay Mahallesi Muhtarı Ahmet Gök ve mahalle sakinlerinin katıldığı etkinlikte Başkan Ak belediyenin hizmet ve yatırımlarını anlattığı bir sunumun ardından talep, şikayet ve önerileri dinledi.

Ak her mahallenin kendileri için aynı öneme sahip olduğuna vurgu yaparak “Keçiören 51 mahalleden oluşuyor ve 51 mahalle bizim için hizmet açısından eşit… Her mahallenin ihtiyaçlarını ince ince hesaplıyor ve o doğrultuda proje üretiyoruz. Keçiören’e kazandırdığımız ve örnek alınan Gümüşdere Ihlamur Vadisi, en büyük spor salonu Taha Akgül Spor Salonu gibi yatırımlarımızdan da herkesin haberdar olmasını ve bu tesislerden yararlanmasını arzuluyoruz. Çünkü yaptığımız her yatırımı, her hizmeti insan için yapıyoruz. Tesisler insanla anlamlı…” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MAHALLENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesi ile Keçiören’i riskli yapılardan arındırarak modern bir görünüme kavuşturduklarını da ifade eden Ak, “Keçiören’in ilk ve en büyük bu kentsel dönüşüm projesiyle sürdürülebilir bir kentsel gelişim sağlamayı amaçlıyor, mahalle ölçekli, planlı yapılarla şehrin görüntüsünün ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sunuyoruz. Bu kentsel dönüşümde hak sahipleri ile müteahhitler doğrudan anlaşarak yeni binalarına kavuştular.” ifadelerini kullandı.