Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara’daki Yerel Medya Temsilcileriyle bir araya geldiği programda Keçiören ve yeni yatırımlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Kenan Akçahanoğlu yönetiminde Keçiören’de bir araya gelen yerel medya temsilcileri Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a merak ettikleri soruları sorma imkanı da yakaladılar. Başkan Ak, basının hizmetleri vatandaşa duyurma noktasındaki önemine değinerek, fedakarlık ve aşkla yapılan bir meslek olduğunu vurguladı. Keçiören’le ilgili bilgiler veren Ak, “917 bin nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ikinci ilçesi Keçiören’de km² başına 5.600 insan düşüyor. Yüzölçümü olarak küçük, insan yoğunluğu olarak büyük bir ilçe… Tabi son yıllarda yatırım ve yerleşim alanı olarak da ilçemiz tercihlerde ilk sıralarda… 2015 ve 2016 yıllarında konut satışlarında TÜİK raporlarına göre Türkiye ikincisiyiz.” dedi.

Esnaf ağırlıklı ilçenin Gümüşdere Ihlamur Vadisiyle turizm potansiyelinin de arttığına değinen Ak, “3 bin 100 metrelik alanı kapsayan tema vadimiz içerisindeki peyzaj alanları, dinlenme alanları, sosyo-kültürel tesisler, spor alanları, bisiklet parkuru ve çocuk oyun alanları ile Ankara’nın turizm destinasyonunda önemli bir durak olma yolunda ilerliyor. Yükseltepe, Gümüşdere ve Hacıkadın olmak üzere 3 kentsel dönüşüm çalışması var Keçiören’de… Ayrıca Ovakent yepyeni bir yerleşim alanı olarak hızla yükseliyor.” ifadelerini kullandı.

KATILIMCI BELEDİYECİLİK İLKESİ İLE KEÇİÖREN’İ YÖNETİYORUZ

Ak, Cumhuriyet Kulesi ile ilgili soruya da şöyle cevap verdi, “Biz Cumhuriyet Kulesi ile ilgili bir referandum yaparak katılımcı belediyecilik ilkesine önem verdiğimizi gösterdik. Bizim kuleyi yıkmak gibi bir amacımız hiç olmadı, kanuni düzenlemeler sonrası inşaatı devam ettirme eğilimde olduk. Son duruma gelince, imar düzenlemesi bizim Meclisimizden geçti, Büyükşehir Belediye Meclisinden de geçmesini bekliyoruz.”

Keçiören’in trafik ve ulaşımla ilgili sorununun metro ve Yavuz Sultan Selim Bulvarının açılmasıyla kısmen çözüldüğüne de değinen Ak, “Hastaneler bölgesi ile trafik yoğunluğu yine artacak, Keçiören’e alternatif tünel yollar yapılması lazım… Keçiören biraz engebeli ve kayalık bir araziye sahip, o nedenle çalışmalar biraz zaman alıyor. Ama sağlık ve eğitim yatırımları, konutlaşma ile giderek nüfus yoğunluğu da artıyor.” diye konuştu.

KADINA ŞİDDET VE İSTİSMAR İŞ BİRLİĞİ VE EĞİTİMLE ÇÖZÜLÜR

Ülke gündemi ile ilgili sorulara da cevap veren Ak, kadına şiddet ve çocuk istismarı ile ilgili çalışmalarla ilgili, “Bizim örf ve adetlerimizde asla olmayan ve ülke gündeminde hiç olmaması gereken kadına şiddet ve istismar konuları sadece cezai müeyyidelerin artması ile değil eğitimle çözülür. Basın, STK’lar, kamu kurumlarının çalışmaları, toplumsal yaklaşım ve ailenin iş birliği ile bunların üstesinden gelebiliriz.” dedi.

Terörün kökünü kazıyacak Afrin operasyonuna da herkesin sahip çıkması gerektiğini söyleyen Ak, Keçiören’in insani yardım tırının da bölgeye ulaştığını kaydetti.

Ak Ankara’nın yeni bir metropol ilçeye ihtiyacı var mı sorusunu ise şöyle cevapladı; “Yeni bir ilçeden ziyade ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında sokak, cadde ve sokak hayvanları ile ilgili çalışmalara dair yetkilerle alakalı bir düzenlemeye ihtiyaç var.”