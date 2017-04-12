Başkan Ak Gümüşdere ve Halil İbrahim Sofrası inşaatlarını inceledi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, yüzde 80’i tamamlanan Halil İbrahim Sofrası inşaatı ile Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nin 2.etap inşaatında incelemelerde bulundu.

Temeli 2016’nın Kasım ayında atılan Halil İbrahim Sofrası’nın inşaatı son hızla ilerliyor. 5 bin 300 metrekarelik alana inşa edilen Halil İbrahim Sofrası’nı gezen Başkan Mustafa Ak, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Keçiören’e yıllardır hizmet veren Halil İbrahim Sofrası’nı ihtiyaçlara daha iyi cevap vermesi amacıyla yeniden inşa ettiklerini belirten Başkan Ak, “Halil İbrahim Sofrası’nda otopark sorunu bulunuyordu.

Otopark sorununu çözmek için alt katına otopark yapacağız. İçerisinde toplantı ve yemek salonumuzun yanı sıra, hızlı nikahların gerçekleştirileceği nikah salonumuz ve küçük salonlarımız da bulunacak” dedi.

İnşaatı tamamlanarak hizmete açıldığında Halil İbrahim Sofrası, 1200 kişilik çok amaçlı salon, 2 adet toplantı ve seminer salonu, çok amaçlı VİP salon, nikah salonu ve fuaye alanı, açık teras, kokteyl ve organizasyon alanı, bebek bakım odası, 4 adet gelin odası ve otopark alanlarından oluşacak.

2.ETAP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkan Ak, daha sonra Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ne geçerek 2’nci etap inşaat alanındaki çalışmaları inceledi. Ankara’nın sembolü olmaya aday vadi projesi tamamlandığında Keçiörenliler ıhlamur kokuları arasında gondol sefaları yapılabilecek.

Keçiören’i turistlerin ilgi odağı haline getirecek olan vadi, 1011 ıhlamur ağacı ve 7 bin 652 yeni bitki ile doğayı şehrin merkezine taşıyacak. Keçiören’in vizyon projesiyle ilgili çalışmalara özel önem verdiklerini kaydeden Mustafa Ak, “Beş etap olarak planladığımız Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde Keçiörenlilere kayık, gondol ve motorlarla gezinti yapma imkanı da sunacağız.

Projeye adını veren ıhlamur ağaçları Keçiören’den kent merkezine kadar bir hava koridoru oluşturarak kentin mikro klimasına da olumlu etki yapacak. Peyzaj alanları, sosyo-kültürel tesisleri, spor alanları, bisiklet parkuru ve çocuk oyun alanlarıyla da Keçiörenlilerin gözdesi olacak” diye konuştu.

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