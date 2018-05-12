Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşünde milli sporcular ve gençlerle yürüyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Gençliğe güveniyoruz” mesajı verdi.

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Gümüşdere Ihlamur Vadisinin 1.etabından başlayan yürüyüşe Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra Tekvando Dünya Şampiyonu ve Olimpiyat İkincisi Bahri Tanrıkulu, Tekvando Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşenur Taşbakan, Tekvando Dünya üçüncüsü, Avrupa ikincisi Bengü Alkan, Tekvando Dünya ikincisi, Avrupa Şampiyonu Fatma Törehan, Tekvando Dünya ikincisi İlkay Tekin, Avrupa Güreş Şampiyonu Soner Demirtaş katıldı. Keçiörenli çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği yürüyüşe amatör spor kulüpleri, Ankara Oğuz Seğmenleri Alayı, Bağlum Spor, Keçiören Gençlik Derneği, Vadi İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü de destek verdi.

MEŞALELERLE YÜRÜDÜLER

3 kilometrelik yürüyüş boyunca marşlar söyleyip Türk bayraklarını sallayarak yürüyen kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları meşalelerle görsel bir şölene de imza attı. Türk bayraklı tişörtleriyle 15 Temmuz Şehitler Anıtına gelen grubun coşkusu Mehteran Bölüğünün marşları ile doruğa çıktı.

Başkan Ak, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlarken gençleri her zaman desteklediğine dikkat çekerek, “Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nü kuran ilk belediye olmamız onlara verdiğimiz değerin de göstergesi… Onların nitelikli zaman geçirmeleri, dünya insanı olarak donanımlı yetişmeleri noktasında sosyal, kültürel faaliyetler gerçekleştiriyor, gençlik buluşmaları kapsamında da tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Onlar da bu programlar vesilesiyle önerilerini, beklentilerini, geleceğe yönelik umutlarını bizlerle paylaşıyorlar, güzel sohbetler ediyoruz. Gençlere güveniyoruz, seçilme yaşının 18’e düşürülmesi ile gençlerin önünün açılması bu anlamda çok önemli…” dedi.