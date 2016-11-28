Başkan Ak gençlerle 15 Temmuz’u konuştu

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Estergon Türk Kültür Merkezinde düzenlenen “Genç Ümmetin Vazifesi ve 15 Temmuz Gençleri” söyleşi programında gençlerle bir araya geldi.

Lise ve üniversite gençliğinin yanı sıra, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarının da katıldığı söyleşi programında konuşan Başkan Ak, 15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Türk tarihinin önemli kırılma noktaları ve tarihleri var, 1071 bunlardan biridir, 1453, 1923 bunlar arasındadır, şimdi buna bir de 15 Temmuz 2016 tarihi eklendi, o gece önemli bir kırılma noktasıydı.

15 Temmuz’daki o kara gecede terör örgütlerinin hainliklerini unutmayacağız ama aynı zamanda bir destandır 15 Temmuz… Milletimizin fedakarca mücadelesini ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa, meydanlara çıkan kahramanlarımızı da unutmayacağız. Herkese gazilik ve şehitlik nasip olmaz, o bir mertebedir.

Ama o gece sokağa çıkan, mücadeleyi zaferle taçlandıran, milli iradelerine sahip çıkanlar kahramandır. Ölümü göze alanlardır. Bizim çağrımız silahlı bir güce karşı durmaydı, kimse tereddüt etmedi ve canını siper etti.” dedi.

MİLLİ ŞUUR ŞAHLANDIĞINDA KİMSE KARŞISINDA DURAMAZ

O gece vatan, bayrak, Allah için sokağa çıkanların çocuklarına ve torunlarına anlatacakları bir hikayeleri olduğunu dile getiren Ak şunları söyledi; “O gece sıradan bir darbe değildi, çünkü Türkiyemiz kurulduğundan bir yana silahlı, silahsız ve sanal darbeler gördü, 15 Temmuz darbesi sadece yönetimi ele geçirmeyi amaçlamıyordu.

Bir istila, iç savaş ve ülkeyi bölme amacıyla planlandı. Dışarıdan yönetilen, dışarıda organize olan ve içerdeki iş birlikçileriyle birlikte iç savaş çıkarma ve bölme amaçlıydı. Önceki darbelerde sokağa çıkma yasağı olur ve yöneticiler de bu çağrı karşısında sessiz kalırdı. 15 Temmuz’da da aynısının olacağını, milletimizin karşı koymayacağını sanıyorlardı, ama lider farkını unuttular.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hedefteydi, onun milletine çağrısını hesap edemediler, 2. hesap edemedikleri de halk oldu. Milli şuur şahlandığında kimse karşısında duramaz. Milletimiz o ruhu şahlandıracak biri olup ona güvendiğinde peşinden gidiyor. 15 Temmuz’da biz bunu yaşadık.”

GENÇLERİMİZ O GECENİN KAHRAMANLARINDAN

Çanakkale ruhunun 15 Temmuz’da yeniden canlandığını dile getiren Başkan Ak, “Tankın önüne yatan başka bir millet yok. Silahların karşısında duran bir millet yok. Şehit olanlara baktığımızda her yaştan insanın olduğunu görüyoruz. Gençlere bazen sitem ederdik ama o gece gençler bizi yanılttı. Onların cengaverliğini gördük ve onlara güvenmek gerektiğini bir kez daha anladık. Gençlere inanmamız lazım…” diye konuştu.

Ak, “Biz büyük bir milletiz, kendinize güvenin, kültürümüzün ve tarihimizin zenginliğini görün. Türkiye bir umut ülkesi… Mazlum ülkeler Türkiye’den güç alıyor. Ümmetin son kalesi olarak Türkiye’yi görüyorlar.” diyerek Ülkemizin stratejik önemi ve gücüne de dikkat çekti.

OKUYUN, ÜRETİN VE FAYDALI OLUN

Gençlere “Her ne yapıyorsanız en iyisini yapın” tavsiyesinde de bulunun Başkan Ak, “Her insan bir değerdir, etrafınıza ne fayda sağlayacağınız bilinciyle hareket edin. Çok çalışmamız lazım, sermayemizden biri de zamandır, zamanı iyi değerlendirmek lazım, çok okuyun. Okunmamış kitabın faydası olmaz insana… Kültürel ve sanatsal çalışmaları takip edin. Ahlaki, manevi değerlerimizi koruyarak ülkemizi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağımızı düşünüyorum.” dedikten sonra gençlerin sorularını cevaplandırdı.

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