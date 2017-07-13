Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Habertürk TV’de Habertürk Ankara Haber Müdürü Aysun Torun’un moderatörlüğünde Keçiören 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleşen “15 Temmuz Özel” Programının canlı yayın konuğu oldu.

15 Temmuz’da en fazla şehit veren Keçiören’in ev sahipliğinde gerçekleşen program, kanlı darbe kalkışması ve halkın destansı mücadelesini Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, şehit yakınları ve gazilerin anlatımıyla ekrana taşıdı.

FETÖ Terör Örgütünün hain darbe kalkışmasının yıldönümünde Keçiören’in 15 Temmuz gecesini anlatan Başkan Ak, “Keçiören’de hiçbir kritik kurum olmamasına karşın hemen harekete geçtik. Bu ihanet millete, vatana ve milletin iradesine yapılmış bir ihanettir dedik, tekbirler ve Türk bayraklarımız eşliğinde Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından darbe kalkışmasına karşı yürüyüşe geçtik. Bu ihanetin sadece bir darbe kalkışması değil, vatanımızı istilaya ve işgale açık hale getirmeyi amaçlayan bir iç savaş provası olduğunu başkomutanımızın konuşmasından sonra daha iyi anladık. Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından kalabalık daha da arttı. Keçiören’in her mahallesinden vatandaşımız bize katıldı. İlçe teşkilatımız, belediye personelimiz ve vatandaşlarımızla bu alçak girişimi durdurmak için seferberlik ruhuyla yola çıktık. Önce Emniyet Müdürlüğü arkasından bir başka çatışmanın yaşandığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Külliye’ye geçtik. O gece Keçiörenli’ler her yerdeydi. 27 şehidimiz Külliye’de, Genelkurmay Başkanlığı önünde, TBMM’i çevresinde, TÜRKSAT’ta, Akıncılar’da, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’nde, Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olarak 80 milyonun kalbine gömüldüler.” dedi.

Programda ayrıca Türkiye’nin ilk şehidi Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Şehit Bülent Aydın’ın eşi Şahnaz Aydın, Şehit Osman Arslan’ın oğlu Hasan Arslan, Şehit Resul Rüstem Perçin’in babası Necmi Perçin, Şehit Hasan Altın’ın kızı Adile Eviz, Gazi Gülizar Demirci, Gazi Kevser Kutlu, Gazi Satılmış Kerman, Gazi Alaaddin Gümüşhan, Gazi İsmail Ayyıldız ve Gazi Satılmış Çamaltı Ankara’daki vatan mücadelesini, sokağa nasıl çıktıklarını ve destansı direnişin nasıl başladığını anlattılar.