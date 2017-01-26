Başkan Ak 15 Temmuz Yerel Direniş Ödülü’nü aldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece vatandaşlarla birlikte meydanlara inen ve tankların üzerine yürüyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 7.Uluslararası Buhara Medya Ödülleri’nde “15 Temmuz Yerel Direniş Ödülü”ne layık görüldü.

Başkan Ak’a ödülünü Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş takdim etti.

Sheraton Oteli’nde düzenlenen ödül dağıtım töreninin sunumunu Vatan Şaşmaz ve Elif Güvendik üstlendi. 30 farklı kategoride ödülün verildiği törene Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un yanı sıra, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu da katıldı.

Siyaset, sanat ve iş dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getiren törende, Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı ödülünü alması için sahneye davet eden Vatan Şaşmaz “Darbe gecesi darbecilere karşı koymak için meydanlara inen sayılı başkanlardan bir tanesi” diye anons etti.

Başkan Ak, ödülünü Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un elinden aldı. Kısa bir teşekkür konuşması yapan Mustafa Ak, 15 Temmuz gecesi Keçiören’de hiçbir çatışmanın yaşanmadığına dikkat çekerek, “Keçiören’de hiçbir askeri birlik yoktu, ama Keçiören 27 şehit ve 218 gazi verdi. Keçiören’in cesur yürekli insanları adına ödülü alıyorum. O gece Ankara’da çatışma olan her yere koşup şehit ve gazi olan tüm Keçiörenlilere ülke olarak minnettarız. Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz adına bu ödülü kabul ediyorum” dedi.

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