Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem okulların başlamasıyla hem de ilçede düzenledikleri festivalin temel mottosunun eğitim olmasıyla ilgili, “Başında ‘Milli’ olan bu eğitim anlayışının mutlak milli olması lazım.”

“Herkesin içerisinde ve herkesin düşüncesiyle katkısı olması lazım ve de asla siyasallaşmaması lazım”

5. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın sona ermesinin ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem festival hakkında hem de festivalin ana içeriği olan ‘eğitim’ hakkında konuştu. Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla ilgili sorulan soru için ise Başkan İmamoğlu açık kapı bıraktı.

Çok keyifli ve huzurlu bir festivali geride bıraktıklarının altını çizen İmamoğlu, “Yoğun bir sahaf katılımı oldu. Mezatlarımız inanılmaz ilgi gördü. Sanatçılarımız ile birlikte çok güzel elektrik alındı, verildi. Son sürpriz de Haluk Levent’in burada bir sürpriz yapmasıydı bence. Bir nevi Beylikdüzü bestesiyle ışıklar sönsün, ışıklar yansın diye bir beste ortaya çıktı. Her yönüyle içerisinde kültürü, söyleşisi, sohbet, birliktelik, huzur burada her akşam on binlerce insan konser izledi. Aslında milyonları yakalayan bir buluşma anını Beylikdüzü’nde tertiplenmesi bizim için gurur vesilesi. 11 gün böyle bir buluşmayı tasarlamak ve taşımak kolay bir iş değil ancak barış ve sevgi içerisinde olunca her yük kaldırılıyor” diye konuştu.

“EĞİTİM SİYASALLAŞMAMALI”

Festivalin Çardak Altı Sohbetleri’nin ana konusunun ‘eğitim’ olması sebebiyle, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’da eğitim hakkında görüşlerini ise şöyle açıkladı:

“Bir kere şunu kabul edelim ki eğitimde çok eksiğiz. Bütün tartışmalardan da bu net olarak ortaya çıkıyor. Bütün katılımcıların ortaya koyduğu tezlerde de bu çok net tespit edildi. Uzmanların da ‘evet biz çok eksiğiz ve tedbir alınması gerekiyor’ dedikleri aşikâr. Her yönde eğitim sıkıntıda. Bu işin topyekün aşılması lazım. Başında ‘Milli’ olan bu eğitim anlayışının mutlak milli olması lazım. Herkesin içerisinde ve herkesin düşüncesiyle katkısı olması lazım ve de asla siyasallaşmaması lazım. Bence temelde ortaya çıkan konu bu. Umarım bu mesaj hem toplumda karşılık bulacaktır, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar mutlak ilgi duyacaktır diye düşünüyorum. Ana sorunumuz olan eğitimin burada gündeme alınmış olması da gerçekten burada Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın bir özel tarafı oldu diyebilirim.”

“BEYLİKDÜZÜ HALKI FESTİVALİ SAHİPLENECEKTİR”

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle birlikte yine gelecek yıl düzenlenecek olan Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda, Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu’nun yine organizasyon içerisinde olup olmayacağının sorulması üzerine Başkan İmamoğlu, “Zaten maksat geleneği yaratıp geleceğe bırakmaktır. Bizim de bu kentte bir gelenek yaratma arzumuz vardı. Bunu oluşturduğumuzu düşünüyorum. Beylikdüzü halkının festivali sahipleneceğini ve biz olsak da olmasak da bunu mutlak talep edeceğini biliyorum. Ama Allah’ın izniyle buradayız” şeklinde cevap verdi.