Efendi olmasına efendi, güler yüzlü olmasına güler yüzlü, yardımsever olmasına yardımseverdi ama medyanın bir kamu hizmeti olduğunun pek farkında değildi Aydın Doğan.

Yaklaşık 40 yıl süren medya patronluğu serüvenini ana başlıklarıyla değerlendirelim:

-Medyayı diğer sektörlerdeki işlerinden ayırmayı bilmediği gibi, onları geliştirmek için araç yaptı.

-Bir ara devletten Petrol Ofisi’ni çok uygun koşullarda satın aldı, kısa bir süre sonra kâr ederek sattı.

-Hemen her dönemde siyaseti dizayn etmeye çalıştı.

-Diyalogunun iyi olduğu hükümetleri kayıtsız şartsız destekledi.

-Beğenmediği hükümetleri düşürmek için arkadaşlarıyla birlikte manşetleri ve ekranları silah gibi kullandı.

-12 Eylül darbesine destek verdi.

-28 Şubat sürecinde aktif rol oynadı.

-Neyse ki, 15 Temmuz’da, darbeye teşebbüs edenlerin değil demokrasiye inananların yanında yer aldı.

-Medyaya adım attığı 1979’dan 2002 seçimlerine kadar işleri hep yolunda gitti.

-2002’de iktidara Ak Parti gelince büyü bozuldu.

-Yeni iktidar, Doğan Medyası’nın eski yayınlarını unutmadı.

-Ve işte bu noktada her şey ters yüz oldu.

-15 yıl kadar dayandı ama sonunda pes etti, elindeki gazete ve televizyonları Demirören Grubu’na satmak zorunda kaldı.

-Uzun medya patronluğu büyük bir hayal kırıklığı ile noktalandı.

-Keşke, elindeki büyük gücü daha iyi kullanabilseydi, basın tarihine olumlu sözlerle geçebilseydi.