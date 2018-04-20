Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, geçtiğimiz Mart ayında da ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin sorunlarda artış yaşandığını belirterek, Türkiye’nin en büyük medya gruplarından Doğan Grubu’nun satışı ile internet ortamına ilişkin yeni yasal düzenlemelerin ülkede basına yönelik endişeleri daha da yoğunlaştıracağına dikkat çekti.

Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın (ÖiB) programı kapsamında Mart 2018 dönemi ifade ve basın özgürlüğü ihlalleri raporunun yayınlanması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Detaylı şekilde raporda aktarıldığı üzere neredeyse her gün gazetecilerle ilgili gözaltı veya tutuklama kararları ile yargılamalar gözleniyor. Kimin gazeteci olduğu ya da gazeteci sayılacağı tartışmalarının arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ancak hayatını haberci veya yazar olarak kazananlar arasında kendileriyle hemfikir olmadığımız veya yazıları ve fikirlerini paylaşmasak da, bu konuda yapılan ayrıma karşı olduğumuzun altını çiziyor, ayrım yapılmaması gerektiği görüşümüzü yineliyoruz. Adil, hızlı ve tutuksuz yargılama temel talebimizdir. Bu bakımdan yeniden ifade ve basın özgürlüğü ihlallerine yol açan veya açacak süreçlerden kaçınılması çağrımızı da yineliyoruz” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti başkanı, Mart ayı raporu incelendiğinde, sadece basın özgürlüğü kapsamında gazeteci – yazar yargılamaları değil ifade özgürlüğü açısından aralarında ünlü sanatçılar aleyhine yer alan örneklerle birlikte “Cumhurbaşkanı’na hakaret” e ilişkin dava sayılarında ciddi artış gözlendiğini de sözlerine ekledi. Başkan ayrıca kültür sanat alanlarında film festivali gibi etkinliklere de yasaklamalar getirilmesinin, Türkiye’nin uluslararası kamuoyundaki imajını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Türkiye’nin büyük medya yapılanmalarından birisi olan Doğan Medya Grubu’nun satışının medya açısından Mart ayında en dikkat çekici gelişme olarak kaydedildiğine işaret eden Bilgin bunun yanı sıra, raporda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) verilen internet platformları ile ilgili yeni yetkilere de değinildiğini hatırlattı. Başkan Bilgin, özellikle erişim engelleme kararlarındaki artışa raporda geniş yer ayrıldığını ifade ederek Mart 2018 raporu itibariyle RTÜK’e verilen yetkilerden duyulan endişelere de dikkat çekildiğini vurguladı.

Gazeteciler Cemiyeti olarak basın ve ifade özgürlüklerini sahiplenme sorumluluğu duyduklarını belirten Bilgin, demokraside meslek ve sivil toplum örgütleri tarafından eleştirel ve denetleyici görüşler ifade edilmesinin aslında siyasi iktidara da katkı verdiğini dile getirdi. Gazeteciler Cemiyeti’nin “kamu yararı” için faaliyet gösteren bir meslek örgütü olduğunun altını çizen Bilgin, dolayısıyla Özgürlük için Basın (ÖiB) programıyla da kamuoyuna ve Türkiye’ye hizmet verilmesinin amaçlandığını vurguladı. Başkan, Türkiye’nin yurtdışından ciddi eleştirilere maruz kaldığı ve olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına devam edildiği bu dönemde Gazeteciler Cemiyeti’nin ülkedeki basın ve ifade özgürlüğüne ilişkin tüm gelişmeleri derli toplu ve son derece tarafsız şekilde kamuoyunun dikkatine sunmaya özen gösterdiğini söyledi.