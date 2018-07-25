24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Budakoğlu basının özgür olması gerektiğine dikkat çekti.

Medical Park Ankara Hastanesi ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ sebebiyle gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda konuşan Medical Park Ankara Hastanesi Başhekimi Uzman. Dr. Burçin Budakoğlu,” basın doğru, dürüst, sansüre uğramadan özgürce haber yapabildiği bir ortama sahip olmalıdır” dedi.

Sağlık sektörüyle ilgili konuşan Başhekim Budakoğlu,” Tarafsız ve özgür basının bir ülke için çok önemlidir. Bu anlamlı günde bilgilendirme, eğitime, denetleme, kamuoyunu oluşturma gibi pek çok kritik görevi üstlenen siz değerli basın mensuplarına üzerine düşen görevleri zor koşullarda ve özveri ile yerine getirdikleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Budakoğlu, “Sağlıkta artan şiddet olaylarını tasvip etmiyoruz . Somut bir şeyler yapmamız gerekir. Her hastanede polis vardır ama ben çözümün bu olduğuna inanmıyorum. Bu tür olayların sonu gelmez. Cezai yaptırımların arttırılması gerekir. Hekime şiddet uygulayanların sosyal güvencesi askıya alınmalıdır. Yani böyle insanların devlet hastanelerinden yararlanmaması gerekiyor” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR SAĞLIK AÇIĞINI KAPATIYORUZ”

Budakoğlu, “200 yataklı bir hastaneyiz yan dallarımızla birlikte her branşa sahibiz. Her türlü ameliyatı yapabiliyoruz. Günde yaklaşık 1000 hastaya hizmet veriyoruz. Günde 180 ile 200 arasında yatan hastamız bulunuyor. Günde 30 tane ameliyat yapıyoruz Ankara’da büyük bir sağlık açığını kapattığımızı düşünüyorum. Yan bina ile ilgili gelişmeler bir süreliğine durdu ama hizmet vermeye devam ediyoruz. 1000 poliklinik ile hizmet ediyoruz ve yaklaşık 100 doktorumuz var. Kadromuz genç, dinamik ve bizimle beraber bu arzuyu hisseden insanlar. Talep oldukça biz de arzı arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi

“BÖLGESEL YAĞ YAKICI LİPOLİZ HİZMETİ DE VERİYORUZ”

Budakoğlu, “Tamamlayıcı sağlık sigortalarına da karşılık vermek istiyoruz. Hastanemizden hizmet alan hastaların yüzde 47’si SGK’lı. Tamamlayıcı sağlık sigortalı hastalarımız daha fazla. Ayrıca hastanemizde lokal yani bölgesel yağ yakıcı Lipoliz hizmeti de veriyoruz.

Kadın doğum ve çocuk hastalıkları en çok istenilen branşlardır.

Çocuk hastalıkları konusunda haftanın altı günü 24 saat hizmet veriyoruz. Batıkent bölgesinde bunu yapan tek hastaneyiz. Bu durum hekim arkadaşlarımızı biraz zorlasa da bizim için çok önemlidir. Hastanemizde doğum yapan çocuklar bizim çocuklarımız, bu çocukların daha sonra yüzde 90’ı bizi tercih ediyor. Kulak, burun, boğaz ve iç hastalıkları da diğer yoğun branşlarımız arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL GÜVENCESİ ASKIYA ALINMALIDIR”

Budakoğlu, “Hekime şiddet uygulayanların sosyal güvencesi askıya alınmalıdır. Yani devlet hastanelerinden yararlanmaması gerekiyor ve cezai yaptırımların arttırılması gerekir. Elbette suç şahsidir ve ailesini kapsamaz. O suçu işleyen ceza alıyor ama sonra çıkıp sosyal hizmetlerden yararlanmaya devam ediyor.

Darp olaylarından sonra sosyal mecralarda yapılan yorumlar daha can yakıcı. Oradaki yorumlarda ‘doktor hak etmiştir’, ‘bunlara az bile’ yorumlar yer almaktadır. İnanın ben bunlara daha çok üzülüyorum. İnsanların canlarını emanet ettiği kişilere şiddet uygulayabilmesi ki burada sözlü şiddetten de bahsediyorum. Çok vahim bir durum ile karşı karşıyayız. Ek tedbirler alınmadığı sürece bunların devam edeceğini düşünüyorum”dedi

“YETERİ KADAR SESİMİZİ ÇIKARAMADIK”

‘Biz özel hastanelerde bu olaylarla daha az karşılaşıyoruz’ diyen Budakoğlu, “Bunu da devlet hastanelerindeki yoğunluğa bağlayabiliriz. Biz de bu şiddet olaylarına karşı çıktık. Sağlığın ucundan tutmuş kimse bu olayları tasvip etmez. Sağlıkla ilgili sendikaların ve örgütlerin yeteri kadar sesini çıkaramadıklarını düşünüyorum.

En son hekimlere yıpranma tazminatı geldi. Bu durumla uğraşıldığı kadar şiddet sorunu ile uğraşılsaydı, sorun şimdi çözülmüştü.

Mecliste milletvekillerinin meslek dağılımına baktığımızda avukattan sonra en çok doktor bulunuyor. Fakat bu sorunun yeteri derece de gündeme geldiğini ve çözüm üretildiğini göremiyoruz. Daha bir yasa çıkmış değil. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın denildiği sürece o yılan bir gün döner kendisini sokar. Umarım bu durum son olur” ifadelerini kullandı.

“YIPRANMA PAYININ GETİRİLMESİ SEVİNDİRİCİ”

Budakoğlu, “17 sene sonra nihayet düzenlemeler oldu. 2 bin lira kadar zam yapılmış. Yıpranma payı bazı meslek gurupları için vardı ama hekimler için yoktu. Bu düzenleme tam yerinde bir düzenleme oldu. Daha önemlisi kamuda çalışan hekim arkadaşların aldıkları maaş dışında bazı gelirleri vardı. Döner sermaye hiçbir zaman emekliliğe yansımıyordu.

Bir hekim emekli olduktan sonra 2500 gibi bir maaşla geçinmek zorundaydı. Bu da hekimlik mesleğine yakışmıyordu. Döner sermaye hekimlik mesleğine yansımadığı sürece nasıl yol alınır bilemiyorum. Yıpranma payının gelmesi gerçekten sevindirici bir durum” şeklinde konuştu.

“İYİ DOKTOR HER ZAMAN TERCİH EDİLİR”

Budakoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Devletteki gibi bir durum bizde söz konusu değil, her doktorun maaşı bizde aynı değildir. İyi bir doktora daha fazla para verebiliyoruz.

Devlette bu sisteme karşı performans sitemini getirmişti. Devlet elindeki doktorları kaçırmamak için bazı argümanlar geliştirmelidir. Emekli maaşına verilen 2 bin lira zam iyi bir para. Şehir hastanelerine geçiş ile birlikte performans sistemi beki daha rahat uygulanabilir. Çünkü şu ana kadar istenen verim alınamadı.

Özel sektör artık sağlıkta belirli bir yere geldi. Biz kendimizi devletten hiç ayrı görmedik. Sistemin bir parçası olarak bizler devlet ile birlikte çalışırız. Şehir hastaneleri çok uzun soluklu bir proje. Ankara’da 44 tane vardı. 44 tane hastanenin yaklaşık 30’u kapatıldı. Bilkent’teki hastane çok büyük yaklaşık 3 bin tane yatak var. 6 bin çalışanı var ve günde 100 bin hastanın gelmesi planlanıyor. Şehir hastanelerinin kuruluş amacı, kaynakları birleştirerek daha verimli kullanılmasıydı. İleriki dönemde nasıl çalıştığını göreceğiz. İnşallah vatana millete hayırlı olur”

Budakoğlu,” Medical Park Hastanesi olarak sağlık alanında belirli bir çizgiyi yakalamış durumdayız. Biz hastanelerimizde çeşitli kalemleri çok yakından takip ediyoruz. Bunlar; kalite, verimlilik, hizmet, gelir gider dengesine, personel memnuniyetine ve en önemlisi de hasta memnuniyetine önem veriyoruz. Bizler grup hastanesi olarak olumlu ve olumsuz geri dönüşleri dikkate alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehir hastaneleri kurulunca kendi hasta sayımızın artacağını düşünüyorum. Çünkü şehir hastaneleri neredeyse vilayet büyüklüğünde. Oradaki hizmeti görünce vatandaşlarımız bizlere yönelecektir. Biz özel bir hastane olsak da B kategorisi hastaneyiz. Yani öyle dışardan görüldüğü gibi pahalı bir hastane değiliz. Bize biri hasta parası olmadan gelse de biz onu kapıdan çevirmiyoruz. Her türlü yardımı sağlıyoruz. Bizim en önemli farkımızda Ankara’nın her yerinden insanların gelmesi bu bizi pozitif olarak etkiliyor” dedi.