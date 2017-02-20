Sahnelendiği ilk günden beri kapalı gişe oynayan; enerjik, romantik ve eğlenceli yapısıyla izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not alan Yarasa opereti 22 Şubat 2017 Çarşamba saat 20.00’da Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Vals müziğin kralı olarak kabul edilen dünyaca ünlü Avusturyalı besteci Johann Strauss’un başyapıtlarından olan Yarasa opereti, hem müzikal hem de metin zenginliği açısından türünün en yetkin örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Rejisörlüğünü Murat Atak’ın yaptığı eserin temsilinde Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrasını şef Sunay Muratov yönetecek.

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YARASA (OPERET/3 PERDE)

Orkestra Şefi-Sunay Muratov, Rejisör-Murat Atak, Yardımcı Rejisör-Mehmet Yılmaz, Dekor-Adnan Öngün, Kostüm-Nursun Ünlü, Koreograf- Nilgün Bilsel Demireller,Işık- Tahsin Çetin

Tarih: 22 Şubat 2017 , Çarşamba

Saat: 20.00

Yer: Opera Sahnesi (Atatürk Bulvarı No:20 Ulus – Ankara)

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