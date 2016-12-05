Başbakanlık vekaletini o isme bıraktı !

Başbakan Binali Yıldırım Rusya ziyareti sırasında Başbakanlık Vekaletini, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş’e bıraktı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi’ne göre Başbakan Yıldırım hazırlayın Cumhurbaşkanı’nın onayına sunduğu tezkerede vekaletini Türkeş’e bırakmış oldu.
Yıldırım’ın ziyareti üç gün sürecek ve 7 Aralık’ta sona erecek.
Dış ziyaretler sırasında Başbakanlık vekaleti başbakan yardımcıları arasında sırayla üstleniliyor.
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