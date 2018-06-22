Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Keçiören’de düzenlenen mitinge katılarak, meydanı dolduranlara “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet… Yıkım ittifakına, bölücülere, iç ve dış düşmanlara ‘dur’ demek, teröre son vermek için evet” sözleriyle seslendi.

Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Keçiören’e en son metro açılışında geldiğini belirterek, “Yaparsa AK Parti yapar” diye boşuna demediklerini, millete aşkla, şevkle milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Keçiören’den Esenboğa Havalimanı’na kadar metro yapacakları sözünü veren Başbakan Yıldırım, seçime iki gün kaldığını hatırlattı.

Mitingdeki coşkulu kalabalığa hitap eden Yıldırım, “Bu ay iki bayramımız var. Birisini kutladık, Ramazan Bayramı bitti. Şimdi 24 Haziran seçim zafer bayramına Keçiören hazır mı? Yeni bir destan yazacak mıyız? Ankara’da rekora imza atacak mısın Keçiören?” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SEVDALISI ERDOĞAN İLE DEVAM

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Ankara milletvekili adayları, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek’in de hazır bulunduğu mitingde Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adaylar piyasada dolanıyorlar. Dolandıkça da kör düğüm oluyorlar. Çünkü yapacakları bir şey yok. Laf, laf, laf. Bol laf, icraat sıfır. Bunların bol sıfırlı karnelerini pazar günü verecek miyiz? Bu millete hizmet edeni milletimiz asla yalnız bırakmaz. 16 yıl önce biz bu yola beraber çıktık. Kutlu yürüyüşümüzde, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Onun ile başladık bu yola… Onunla devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yapılan dünyanın en büyük havalimanına bugün uçakla ilk inişi gerçekleştireceğini anlatan Başbakan Yıldırım, “Adam odur ki dünyada bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinden yeller eser.” sözüne atıfta bulundu.

Yıldırım, “AK Parti’nin eserleri saymakla biter mi? Diğer adayların bu ülke için yaptıkları en ufak bir eserleri var mı? Ne satıyorlar? Hayal satıyorlar hayal… Bunlar hayal tüccarları… İki gün sonra sandığa gideceğiz. Güçlü hükümet için milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla seçeceğiz. Güçlü Meclis için Cumhur İttifakı’nı, AK Parti’yi, milletvekillerimizi en güçlü şekilde Meclise göndereceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

KEÇİÖREN’E YAPILAN YATIRIMLAR SAYMAKLA BİTMİYOR

Başbakan Yıldırım, Ankara’ya 16 yıl içinde büyük hizmetler yaptıklarını, toplam yatak kapasitesi 7 bin 500 olan Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerini de yakında hizmete alacaklarını aktardı.

Söğütözü Metrosu’nun yapım çalışmalarının devam ettiğini, Keçiören Metrosu’nu yarıda bırakmayacaklarını, Kızılay Meydanı’na kadar ulaştıracaklarını anlatan Yıldırım, Ankara’ya 22 baraj, 9 gölet yaptıklarını vurguladı.

Başbakan Yıldırım, ilçedeki yatırımlara ilişkin bilgi vererek, Keçiören’de 119 okulun yapıldığını, hastane yatak sayısını 2 bin 400’e, 112 acil servisi için istasyon sayısı da 16’ya çıkardıklarını belirtti.

GÜMÜŞDERE IHLAMUR VADİSİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK

Aile sağlık merkezi sayısının 32’den 69’a yükseltildiği, Yavuz Sultan Selim Bulvarı ile trafiğin rahatlatıldığı, 3 milyon ton asfalt döküldüğü, 1 milyon 200 bin m² kaldırım taşı döşendiği bilgisini de veren Yıldırım, Keçiören’in doğaya dönüş projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ne ayrı bir parantez açarak, “Türkiye’ye örnek bir proje Keçiören’e kazandırıldı.” ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, 196 yeni park yaptıklarını, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2 metrekareden 7 metrekareye çıkardıklarını, kültür, kongre ve spor merkezleri, 3 bin kişilik spor salonu, 43 muhtarlık binası, 12 mahalle konağı, 21 taksi durağının yapıldığını belirtti.

Yıldırım, Etlik’te olimpik yüzme havuzunu hizmete aldıklarını bildirerek, Ovacık’ta imar planının tamamlandığını, binaların yükseldiğini, Hacıkadın Şelaleler Vadisi’nin hizmete alındığını, seyir terası, Deniz Dünyası, yatay asansör, teleferik, Ankara Evi’nin açıldığını aktardı.

Alandakilere “size bir müjdem daha var” diyerek Etlik’teki Şehir Hastanesi’nden- Ovacık’a metro yapılacağını açıklayan Başbakan Yıldırım, alandakilerden seçime kalan kısa sürede daha fazla çalışmalarını istedi.

Alandakilerin “24 Haziran bayramı”nı da tebrik ederek ilk turda rekor oyla Erdoğan’ın seçilmesi sözünü alan Yıldırım, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya da Keçiören’e yönelik hizmetleri için teşekkür etti.

DURMAK YOK YOLA DEVAM

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devam etmenin Türkiye’nin menfaatine olduğunu hatırlattığı konuşmasında, “Keçiören coşkusu, heyecanı ve alanları doldurması ile farkını ortaya koyuyor. 24 Haziran önemli bir dönemeç… Yeni bir sisteme geçeceğiz. Cumhurbaşkanımız sizlerin duası ve desteğiyle seçildiğinde hükümeti kurup, yürütmeyi oluşturacak. Güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü hükümet ve güçlü meclis için oy oranımız yüksek olmalı…” dedi.

Ak meydanı dolduranlarla birlikte “durmak yok, yola devam” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de huzur ve barış içinde yaşamak için güçlü olmamız gerektiğine vurgu yaparak, “Türkiye’nin güçlü olması demek Balkanların, Ortadoğu’nun, mazlumların güçlü olması demek… Barış, huzur ve istikrarla güçlü meclis ve güçlü Türkiye’yi oluşturacağız.” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti Ankara milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.