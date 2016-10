Başbakan: rehavet yok uyanık olacağız

Başbakan: rehavet yok her şeye hazır olacağız dedi. “Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Milletimiz asla buna itibar etmesin ama rehavet de yok. Gece gündüz de her şeye hazır olacağız” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları’nın düzenlediği programdaki konuşmasında, AK Parti’ye 14 Mart 2008’de açılan kapatma davasını hatırlatarak, “O kapatma davasında siyasetten men edilecek 71 kişilik o önemli listenin içinde ben de vardım. O benim için bir şeref listesidir. Listenin başında Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları vardı.15 Temmuz’da da aynı liste var. Yine listede Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları” ifadelerini kullandı.

“GECE GÜNDÜZ HER ŞEYE HAZIR OLACAĞIZ”

‘İkinci kalkışma’ iddialarına yanıt veren Başbakan: rehavet yok her şeye hazır olacağız dedi. Uyanık olunması gerektiğini vurgulayarak, “Bugünlerde sürekli olarak ‘İkinci darbe yapılacak. Daha bitmedi. Yeniden geleceğiz’. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var.

Bunlar, bu alçak FETÖ terör örgütünün tezviratlarıdır. Topluma, millete korku salmak, huzuru bozmak, tedirginlik oluşturmak için tezgahladıkları kara kampanyalardır. Milletimiz asla buna itibar etmesin; ama rehavet de yok. Gece gündüz de her şeye hazır olacağız” dedi.

“AK PARTİ, MEMLEKET ZORDAYSA EN ÖNDE GİDEN TEŞKİLAT DEMEKTİR”

Başbakan Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları’nın ‘Gelişim Kampı’ programına katıldı. Ankara’nın Kızılcahamam İlçesi’nde gerçekleştirilen programda hitap eden Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları hatırlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş’la yaptığı telefon görüşmesini anlatan Yıldırım, “15 Temmuz ülkemizin karanlık bir girdaptan milletimizin cesareti, feraseti ve basiretiyle kurtulduğu gündür. AK Parti davasının kurucu genel başkanı, liderimiz, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen en önce meydanları dolduran sizlerdiniz, gençlerdi.

Sizlerdiniz öncü olan. Saat 10.30’da Melih’i aradığımda dedim ‘Melih hazır ol. Teşkilatını hazırla. Cumhurbaşkanı’mızla konuştuk. Ölümüne direneceğiz. Hiç kimseye hiçbir haine bu bayrağı teslim etmeyeceğiz’. Melih kardeşim ‘Biz hazırız genel başkanım. Biz zaten hazır bekliyoruz.

Her an meydanlardayız’ dedi. İşte AK Parti şuuru bu. AK Parti, demek; memleket zordaysa, milletin ayağa kalkması gerekiyorsa en önde giden teşkilat demektir” ifadelerini kullandı.

“15 TEMMUZ ASLA UNUTTURULMAYACAK”

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla 15 Temmuz’un ‘Şehitler ve Demokrasi Günü’ olarak resmi bayram olacağını belirten Başbakan: rehavet yok dedi.

MGK’mızın aldığı kararla ve Bakanlar Kurulu’muzda vereceğimiz kararla 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Günü olarak her yıl kutlanacaktır. 15 Temmuz artık resmi bir bayram haline gelmiştir. 15 Temmuz asla unutulmayacak, asla unutturulmayacaktır” diye konuştu.

“ŞAPKASINI ALIP GİDEN DEĞİL, MİLLETİN ÖNÜNDE ŞAPKASINI ÇIKARAN YÖNETİCİLER VAR”

Başbakan rehavet yok ama uyanık olacağız diyerek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu darbeyi tezgahlayan hainler zannettiler ki bu vatan evlatlarını korkutacak, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, hükumetimizin korkacağını, geçmişte darbe sesi duyunca şapkasını alıp kaçacağını zannettiler.

Ama onlar bilemedi ki darbeyi görünce şapkasını alıp giden değil, darbeye darbe vuran bu milletin önünde şapkasını çıkaran yöneticiler vardı. Bu milletin önünde şapka çıkarılır; çünkü bu millet Türkiye’nin kaderini değiştiren millettir.

O gece Cumhurbaşkanı’mızla telefonda görüştük. Bir şeye karar verdik. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Ölmek var, dönmek yok. Milletin emanetine asla halel getirmeyeceğiz, diye ahitleştik. Şükürler olsun ki hainler millet iradesi karşısında kısa sürede diz çöktüler”

“İNTİKAM DUYGUSUYLA DEĞİL, ADALETLE HAREKET EDECEĞİZ”

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi artık zaman bunları bünyeden temizleme zamanı.

Öfkeyi bir kenara bırakarak, hukuk çerçevesinde hareket ediyoruz. Bizim siyasetteki varlık sebebimiz, demokrasiyi, hukuk devletini eksiksiz olarak hayata geçirmektir”

“ANKARA’YA GELİNCE GİZLİ ORTAKLAR VARMIŞ”

Hadi oradan. Eski alışkanlıkları elinin tersiyle iten, milletten başka irade tanımayan partinin adı, AK Parti’dir. Bunlar boş durmuyor. Kapıdan kovuyorsunuz, bacadan girmeye çalışıyorlar.

Bu kötü bir alışkanlık, darbe alışkanlığı kötü bir alışkanlık. Ne yazık ki bizim yakın siyasi tarihimizde çokça rastladığımız kötü bir alışkanlık” diye konuştu.

“15 TEMMUZ’DA AYNI LİSTE VAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE ARKADAŞLARI”

AK Parti’ye 14 Mart 2008’de açılan kapatma davasını hatırlatan Yıldırım, siyasetten men edilecekler listesinde kendisinin de olduğunu söyledi. Aynı listenin 15 Temmuz için de hazırlandığını açıklayan Başbakan Yıldırım, “Cumhurbaşkanı seçiminde sonuç alamayanlar bu sefer daha büyük bir hamle yapmaya karar verdiler.

“‘BUNDAN SONRA HİÇBİR ŞEY OLMAZ’ DEMEYİN”

MİT Başkanı’nın alınma teşebbüsü, Gezi’deki rolleri ve daha sonra 17-25 Aralık’ta açıkça meydan okudular. Hükümete karşı meydan okudular. Sonra iş kızıştı. Gele gele 15 Temmuz’a geldik. Bir yandan millete hizmet edeceksiniz ama bir yandan da vesayet odaklarını temizleyeceksiniz.

‘Bundan sonra hiçbir şey olmaz’ demeyin. Çünkü bu topraklar çok dinamik. Bu bölge üzerinde hesabı olanlar çok. O yüzden uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Her an her şeye hazır olarak, hedeflerimizden zerre kadar sapmadan, durmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“FETÖ SONUÇ ALAMADI; İŞİ BÖTÖ’YA, BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE HAVALE ETTİ”

FETÖ’nün PKK ile iş birliği içinde olduğuna dikkat çeken Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: “15 Temmuz’un doğurduğu bu kötü sonuçlardan süratle kurtulmamız lazım. Hayat devam ediyor.

Biz olağanüstü hal ilan ettik. Olağanüstü hali biz millete ilan etmedik. Kendimize, hükümete ilan ettik. Çünkü bu alçak hainleri bir an önce temizlememiz lazım. Artık milletin sürekli bunlarla meşgul olmasını, güvende miyim, değil miyim diye sürekli tedirgin olmasının önüne geçmemiz lazım.

Siz terör faaliyetlerini artırın. Biz size ne istiyorsanız o desteği yapacağız’. Ey bacılarım, kardeşlerim verdiğiniz himmet paraları, terör olarak dönüyor. Terörün insanları öldüren kaynağı olarak dönüyor.

“KİMSE BİZE DERS VERMEYE KALKMASIN”

FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yapan Yıldırım, “Bu örgüt kapalı bir örgüt. Bu örgüt şeffaf değil. Bu örgütün ilişkilerini ortaya çıkarmak o kadar kolay değil. Onun için de işimizin kolay olmadığını söylüyoruz ama rehavet yok.

Ben soruyorum. Genelkurmay Başkanı’nın onlarca yıl yanında bulunan nefes alıp verişini bile takip eden bir adam gün geliyor ‘Komutanım buraya kadar’ diyor, elini kelepçelemeye kalkıyor. Böyle bir örgütten bahsediyoruz.

“CEVABI TÜRK HAKİMLERİ, TÜRK SAVCILARI VERİYOR”

Başbakan: rehavet yok diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dostlarımız darbeyi bir kenara bıraktılar, ‘Aman ne yapın edin de bunları fazla hırpalamayın’. Kardeşim o gece sen yaşananları, bu milletin halini gördün mü?

12 yaşındaki torunum ‘Dede bunlar bizim askerlerimiz değil mi, niye insanları öldürüyorlar’ diye sorunca ben ona cevap veremedim. Şimdi o cevabı veriyoruz. Şimdi adalet içinde, hukuk devleti içinde bu cevabı Türk hakimleri, Türk savcıları veriyor”

Bahar DEMİREL / ANKARA (DHA)

