CDU Genel Başkanı Angela Merkel, dördüncü kez başbakan oldu. Almanya’da emeklilik yaşı kadınlarda 65 Angela Merkel ise 63 yaşında, yani emeklilik yaşının sınırlarına yaklaşmış vaziyette. Herkesin aksine politikada genç adayların olmasıyla birlikte deneyimli politikacıların da olması gerektiğine inananlardanım.

Çünkü politika, deneyimlerle kazanılan bir oyun. Doğruları bilirsiniz ama acemice seslendirip düşünmeden hareket edemezsiniz ve tecrübelerinizden yararlanırsınız. Şimdi son yılları tecrübe etmemiş bir politikacının çıkıpta en sert sözleri söylemesi çok kolay ve normal. Ancak bugüne gelirken, Almanya ve dünyada neler olup bittiğini en iyi bilenlerden biri. Çünkü Almanya başbakanı Merkel başından beri bu sürecin bizzat içinde yer aldı. O yüzden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanılan krizi de olabildiğince doğru değerlendirdi. Yani Avusturya’nın toy cumhurbaşkanı gibi Çıkıp hararetli sözler etmeden ortalığı sakinleştirmeye çalışarak, ki bu çok önemli; ülkeler arasında çıkabilecek bir krizi gerçek anlamda önledi diyebiliriz. Türkiye içinde aslında Angelou Merkel en iyisi şöyle bir bakarsak diğer partilerin başındaki politikacılara. Türkiye’ye karşı, yarısı oy kaygısıyla olsa dahi, gerisi de tecrübesizlikten kaynaklanan saldırgan bir tutum sergilediler. Onlardan bir tanesinin şuan Almanya’nın başında olması demek aslında iki ülke arasındaki krizin çok çok daha büyümesi anlamına gelecekti. Neyseki öyle olmadı.

Bana göre Türkiye açısından olumlu bir sonuç, bunu farklı şekillerde değerlendirirken göz önüne almadan geçmemek lâzım.

TÜRK KURUMLARINA SALDIRILAR

Afrin harekatından sonra, Almanya’nın hemen her yerinde Türk kurumlarına işyerlerine saldırılar çoğaldı. Yıllar önceki nazi saldırılarını andıran tamamiyle Alman kamuoyunda desteklenmemesi gereken medyanın da bu konuda akıllıca davranması gereken bir durum yaşanıyor. Yine söyledigim gibi Almanya’da da medyanın sorumluluğu büyük. Afrinle ilgili kışkırtıcı haberler yaparak insanları tamamen bir Kürt sempatizanı olmaya yönlendirdiler. Kürtlere sempati duymak kötü bir şey değil ancak burada insanlar tamamiyle Kürt teröristlere sempati duymaya başladılar. Konuştuğum insanlar PKK ve YPG, kürt halkını savunuyor demeye başladı, oysa eskiden böyle değildi.

Bu saldırganlar, açık ve net bir şekilde duvarlara saldırının ardından kendilerini belirten simgelerinin yazıyorlar.

Mesela Baden-Württemberg eyaletindeki Lauffen kentinde bir Türk camisine yönelik kundaklama girişimiyle ilgili soruşturmada güvenlik birimleri açıkça Kürt grupların yaptığını, onlar üzerinde soruşturmaya ağırlık verdiklerini belirtiyorlar. Soruşturmayı yürüten emniyet yetkilileri ve savcılıktan yapılan açıklamada, Almanya’da yasaklı PKK örgütüne yakın internet sitelerinde kundaklama olayı ile ilgili videolar ve açıklamalar yer aldığına dikkat çekiliyor.

Böyle devam ederse yıllar önceki NAZİ kundaklamalarından hiçbir farkı kalmayacak. Almanlar böyle giderse, bir kez daha Almanya’da yaşayan Türk kökenli insanlarını korumaktan aciz kalmış olacaklar.