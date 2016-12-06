Başbakan, anayasa değişikliği teklifinin detaylarını Rusya yolunda açıkladı

Başbakan Yıldırım, resmi ziyarette bulunacağı Rusya’ya gidiş yolunda konuştu. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin detaylarına ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

“12 madde var. Bu 12 maddeden etkilenen çokça madde var. Bir yerde ‘başbakan’ geçiyorsa o çıkıyor. ‘Gensoru’, ‘sıkıyönetim’ geçiyorsa o çıkıyor. Yeni sistemde olmayan tabirler ve kurumlar var. Onların kaldırılması var. Bir kısmı iptal ediliyor bir kısmında da ifade değişiyor. Geçici maddeler var, geçiş maddeleri var. Onları şu anda çalışıyorlar. İlk iş Meclis’e sunulması. Bu hafta içinde sunacağız, dedik”