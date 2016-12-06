Başbakan, anayasa değişikliği teklifinin detaylarını Rusya yolunda açıkladı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin detaylarına ilişkin “12 madde var. Bu 12 maddeden etkilenen çokça madde var. Geçici maddeler var, geçiş maddeleri var. Onları şu anda çalışıyorlar. İlk iş Meclis’e sunulması. Bu hafta içinde sunacağız” dedi.
Başbakan Yıldırım, resmi ziyarette bulunacağı Rusya’ya gidiş yolunda konuştu. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin detaylarına ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:
“12 madde var. Bu 12 maddeden etkilenen çokça madde var. Bir yerde ‘başbakan’ geçiyorsa o çıkıyor. ‘Gensoru’, ‘sıkıyönetim’ geçiyorsa o çıkıyor. Yeni sistemde olmayan tabirler ve kurumlar var. Onların kaldırılması var. Bir kısmı iptal ediliyor bir kısmında da ifade değişiyor. Geçici maddeler var, geçiş maddeleri var. Onları şu anda çalışıyorlar. İlk iş Meclis’e sunulması. Bu hafta içinde sunacağız, dedik”
“CUMHURBAŞKANININ PARTİSİYLE İLİŞİĞİ DEVAM EDİYOR”
Halkın cumhurbaşkanlığı sistemine gittikçe artan bir desteği olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, “Önemli konu mevcut anayasada, cumhurbaşkanı seçildiğinde partisiyle ilişiği kesilir. Bu hüküm kaldırılıyor. Tersinden okuyunca, partisiyle ilişiği devam ediyor” ifadelerini kullandı.
“ALTIN DA YERLİDİR, TÜRK PARASI DA”
Kur dalgalanması nedeniyle esnafın ve küçük işletmelerin yaşadığı sıkıntıları giderecek bir tedbir paketi oluşturulduğunu dile getiren Başbakan Yıldırım,
“Bundan sonra herhalde piyasalarda bir rahatlama olacak. Altın da yerlidir, Türk parası da yerlidir. Neticede bizim lokal paramız”
dedi.