Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Başak Merkez Cami inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

Mamak Belediyesi, Mamak Müftülüğü ve hayırsever vatandaşlar işbirliğinde Başak Mahallesi’nde inşa edilen Başak Merkez Cami’nin inşaatı hakkında şantiye şefleri ve mühendislerden bilgi alan Akgül, “Hizmete başladığı zaman Başak Merkez Cami aynı anda 3000 kişiye hizmet verebilecek. Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bizlerde gerekli projeleri hazırlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi. Akgül’e, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Mamak Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Erdal Ak, Mamak Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gültekin ve Başkan Yardımcıları eşlik etti.

1800 m² proje alanına sahip

Yapımı büyük bir hızla devam eden ve kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan cami bölgede yaptırılan en büyük camilerden birisi olarak hizmet verecek. Son derece detaylı bir şekilde projelendirilen camide aynı anda 3000 kişi namaz kılabilecek. 1800 m² alana sahip proje içerisinde taziye bölümleri, toplantı salonları, Kuran Kursu bulunuyor.

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