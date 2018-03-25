Başkent Sanayiciler Derneği (BASAD) üyeleri Başkent Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Binası toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıda Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılan sigorta primleri indirimleri konusunda kısa bir bilgilendirme yapıldı.

Başkent Sanayiciler Derneği (BASAD) üyeleri Başkent Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Binası toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıda Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılan sigorta primleri indirimleri ve toplantının ana konusu olan Oplom Yönetim Sistemi ile ilgili bilgi verildi. Toplantıya BASAD Yönetim Kurulu Başkanı Soner Hasçelik, Başkent OSB Bölge Müdürü İsmet Üstündağ, Bölge Müdür Yardımcısı Sevda Güvenç ve BASAD üyeleri katıldı.

Üyelerimizin desteği ile giderek güçleniyoruz

Başkent OSB Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantı BASAD Yönetim Kurulu Başkanı Soner Hasçelik’in kısa bir hoş geldin konuşması ile başladı. Hasçelik konuşmasında, “BASAD’ın üyelerinin desteği ile her geçen gün daha da güçlendiğini, bunun bir göstergesinin de her geçen gün yeni katılımlarla üye sayısının artışı ve her toplantının giderek daha çok üyenin iştiraki ile gerçekleştirilmesi olduğunu” ifade etti.

BASAD Yönetim Kurulu Başkanı Soner Hasçelik, BASAD olarak çalışmalarının aralıksız ve giderek artan bir şevkle sürdüreceklerini üyelerin göstermiş olduğu desteğe teşekkür ederek sonlandırdı.

Kullanılmayan geçmiş teşvikleri alma imkânı

SGK’ya yatırılan sigortalarla ilgili indirimler konusunda yapılan kısa bilgilendirmede işverenlerin 2011 yılı mart ayından bu yana SGK’ya bildirdikleri çalışanlardan alamamış oldukları teşvikleri geri alma hakları olduğu ifade edildi. Bilgilendirmede yeni çıkması beklenen torba yasa ile bu hakkın 2011 yılı Mart ayından 6 ay öncesine, bir başka deyişle 6 yılın 6 aya düşeceği kaydedildi.

Bu konuda SGK’ya başvuran ve hak sahibi olduğu belirlenen firmaların teşvikleri 2019 yılı Ocak ayından itibaren 3 yıl içerisindeki SGK ödemelerinden mahsup edileceği kaydedilen bilgilendirmede bunun küçümsenmeyecek bir avantaj olduğu ifade edildi.

Baykam: Oplom Yönetim Tarzı ve Oplom Yönetim Aracı

Yapılan bilgilendirme sonrası ofis yönetiminin çok daha verimli yürütülebilmesi için geliştirilen Oplom Yazılım Sisteminin tanıtımına geçildi. KAM ANKARA BETON SANAYİ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Baykam kendilerine ait sanayi şirketinin haricinde sahip oldukları KAM İNOVASYON BİLİŞİM REKLAMCILIK A.Ş. adlı yazılım şirketi bünyesinde geliştirdikleri Oplom Kurumsal Yönetim Yazılım Sistemi konusunda bilgiler verdi.

Oplom’un şirket yönetimini sistematik yaklaşımla kolaylaştıran ve dünyadaki tüm şirketlerin iç işleyişlerini çevrimiçi tabanda güvenli ve hızlı şekilde düzenlemeye yarayan gelişmiş bir yazılım sistemi olarak tanımlanabileceğini söyleyen Berkan Baykam,” Sistemin şirketlere uyum sürecinin daha kolay anlaşılabilmesi için konunun “Oplom Yönetim Tarzı” ve “Oplom Yönetim Aracı” olarak iki başlık altında toplandığını” ifade etti.

Baykam,” İlkinin yönetim sistematiğini, ikincisinin ise bu sistematiğin yazılımlaştırılmasını içerdiğini belirterek, “bunu daha da açmak gerekirse, ilki Oplom Yönetim Tarzı, 1980 ile 2010 yılları arasında babam Mahir Baykam tarafından geliştirilmiş, hem iş dünyasında hem de akademik çevrelerce takdir edilmiş bir sistemler bütünüdür.

İkincisi; yani bu yönetim felsefesinin yazılımlaştırılmış hali Oplom Yönetim Aracı, ise 2013 ile 2017 yılları arasında babam Mahir Beykam ile başlayarak, benimle birlikte çalışan, profesyonel bir ekip tarafından geliştirilmiş bir yazılımdır.

Oplom Yönetim Tarzı’nı ilk kez uygulayarak sektöründe dünya lideri konumuna erişmiş ve bu özelliğini koruyan sanayi kuruluşumuzda bu yazılımın tüm deneme ve geliştirmeleri gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Optimize şirketler

Oplom’u projelendirirken neleri amaçladıklarını da konuşmasında anlatan Berkan Baykam sözlerini, “Elbette projelendirirken bununla neyi amaçladığımızı da belirlemiştik. Bu kavramsal ayrımları (Oplom Yönetim Tazrı ve Oplom Yönetim Aracı) netleştirdikten sonra amacını anlatmak da kolaylaştı. Böylece ‘Oplom Yönetim Tarzı ile yönetilen ve Oplom Yönetim Aracı kullanarak bunu pekiştiren şirketler Oplomize edilmiş kabul edilir. Şirketin finansal gücü nasıl olursa olsun, küçük ya da büyük tüm şirketlerin Oplomize edilmesi mümkündür.

Oplomize edilen şirketler kısa bir süre içerisinde hem çalışanları hem tedarikçileri hem de müşterileri için fark yaratırlar. Böylece Oplom ile şirketteki; yapının kurumsallaşması, kişilere bağımlılığın azalması, verimliliğin artması, hiçbir işin gözden kaçmaması, işlerin sorumlularının ve tamamlanma sürelerinin belirlenmesi, tüm sorunlara kalıcı çözümler bulunmasının desteklenmesi, gereksiz adımların ortadan kaldırılması, iletişimin güçlenmesi, çalışanların şirketi benimsemelerinin sağlanması, tedarikçilerin ve müşterilerin şirkete güvenlerinin artması amaçlanır’ dememiz profesyonel çevrelerce anlaşılmasını hızlandırıp, takdir görmesini sağlamış oldu” diyerek sürdürdü.

Hem yönetim hem de çalışanlar sistemi hızla benimseniyor

Berkan Baykam, Oplom’un devreye alındığı tüm şirketlerde hem yönetim hem de çalışanlar açısından bu özel sistematiğin hızla benimsendiğinin dikkat çektiğini ifade ederek, “Unutulmamalıdır ki; Oplom, şirketlerin yönetiminde ve iş hayatının çeşitli alanlarında en iyi desteği vermek üzere geliştirilmiş olsa da, şirketlerin en değerli varlığı insanlardır ve hiçbir yapay zekâ insanları insanlardan daha iyi anlayamaz. Oplom tamamen insanlara hizmet etmesi amacıyla tasarlanmıştır” vurgusuyla şirketlerin en değerli varlığının insanlar olduğunu hatırlattı.