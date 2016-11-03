BARAJ VE HES SEKTÖRÜNÜN AVRUPADAKİ EN BÜYÜK BULUŞMASI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi (TRCOLD) işbirliği ile Demos Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen 10. ICOLD Avrupa Kulübü Sempozyumu, 25-30 Ekim tarihlerinde Susesi Kongre Merkezi Antalya-Belek’ de gerçekleşti. Yurt dışındaki yeniliklerin de anlatıldığı konferansta, “Sürdürülebilir Kalkınma için Barajlar ve HES’ler” ana teması altında Barajların Emniyeti, Rehabilitasyonu ve İzlenmesi, Baraj ve HES Projelerinin Finansmanı, Tasarımı, İnşaatı, Sosyo-ekonomik boyutu ile İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Çevresel etkileşimi” vb. konu başlıklarına değinildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun da katılım gösterdiği Sempozyuma; 622 delege, 21 farklı ülkeden 123 yabancı katılımcı ve sektörün önde gelen 48 firması katıldı.

03 Kasım 2016, Antalya. Baraj ve HES sektörünün Avrupa’daki en büyük buluşması olan 10. ICOLD Avrupa Kulübü Sempozyumu, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat ACU, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Üyesi Michel LINO’ nun katılımları ile başladı. 3 yılda bir düzenlenen Sempozyumun bu yıl 10’uncusu Antalya-Belek’ Susesi Kongre Merkezi’nde yoğun katılım ile gerçekleşti.

HES Ve Baraj Sektörü A’dan Z’ye Masaya Yatırıldı…

Yerli ve yabancı 62 konuşmacının katıldığı Sempozyumda, HES ve baraj sektörünün yenilikleri, Barajların Emniyeti, Rehabilitasyonu ve İzlenmesi, Baraj ve HES Projelerinin Finansmanı, Tasarımı, İnşaatı, Sosyo-ekonomik boyutu ile İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Çevresel etkileşimi vb. konulara değinildi. Barajlarda geomebran uygulamaları, ölçüm aletleri, atık barajlar, elektromekanik ve hidromekanik ekipman gibi konularda da çalıştaylar organize edilerek, son teknolojik gelişmelerle ilgili olarak katılımcıların bilgi sahibi olması sağlandı.

Sempozyum süresi boyunca, teknik oturumların yanı sıra poster sunum, fuar ve teknik sergiler de organize edildi. Ayrıca, Antalya civarındaki projelere bir günlük teknik gezi organize edilerek katılımcıların ülkemizin kültürel, tarihi ve turistik yerlerini görmeleri de sağlandı.

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