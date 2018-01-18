BANDIRMA Barış Manço Kültür Merkezi’nde sergilenen Küçük Prens adlı çocuk oyunu önceki gün öğrencilerle buluştu. Oyuna ilköğretim öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çocukları sosyal ve kültürel faaliyetlerle buluşturmak amacıyla düzenlediği etkinlik kapsamındaki tiyatro oyunu önceki gün Bandırma’da sahnelendi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna 17 Eylül İlköğretim Okulu, 100. Yıl İlköğretim Okulu, Şehit Süleymanbey İlköğretim Okulu, Fatih İlköğretim Okulu, Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlköğretim Okulu, öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç katıldı.

BALIKESİR’İN TÜM İLÇELERİNDE SAHNELENECEK

Katılımın yoğun olduğu etkinliğe öğrenciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle getirildi. Toplu ulaşımı güvenle sağlamak için okullarından alınan öğrenciler oyun bittikten sonra yine okullarına bırakıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahnelenen Küçük Prens adlı çocuk oyunu diğer ilçelerdeki gösterileri ile çocuklara tiyatroyu sevdiriyor ve onların kültür ve sanata ilgi duymalarını sağlıyor.