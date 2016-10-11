Ban Ki Moon: Bir çok kez çağrıda bulundum

Birleşmiş Millet (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon, BM Güvenlik Konseyine Suriye’deki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınması için yaptığı çağrıyı yineledi.

New York’taki BM Genel Merkezi’nde, Suudi Arabistan’ın önderlik ettiği koalisyon güçlerinin Yemen’de cenaze töreninin yapıldığı binaya gerçekleştirilen ve 140’tan fazla kişinin ölümüne neden olan saldırıyı kınadığını belirten Ban Ki Moon, yapılan bu saldırının uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini söyledi .

Moon ”İlk bulgular, saldırının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince yapıldığını gösteriyor. Bombalanan yerin bir sivil toplum merkezi olduğu da herkes tarafından biliniyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırıları zaten çok büyük bir katliama neden oldu. Ülkedeki sağlık tesisleri ve diğer hayati önem taşıyan sivil altyapılar fazlasıyla zarar gördü” diye konuştu.

Ban Ki Moon, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne Yemen’de yapılan hukuk dışında girişimlerin kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

Suriye’de devam eden çatışmalara çözüm bulunamaması ve Rusya’nın vetosu nedeniyle bir kez daha çözüm sürecinin tıkanmasına da değinen Ban Ki Moon, ”Halep’teki durum içler acısı ve BMGK’nın Suriye konusunda bir kez daha uzlaşamaması büyük bir hayal kırıklığı oldu. BM Güvenlik Konseyi’ne Suriye’deki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınması konusunda defalarca çağrıda bulundum ve bu çağrımı yineliyorum” dedi.

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