‘Bambino’ heykeli 85 yıl sonra tekrar Gaziantep’te

Zeugma Antik Kenti‘nde bulunduğu 1931 yılında, Gaziantep’te müze olmadığı için Adana Müzesi’ne gönderilen ve bugüne kadar orada sergilenen elinde fıstık salkımı olan Romalı Çocuk heykeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleriyle Gaziantep’e getirildi. Elinde fıstık salkımı bulunan heykelin kente getirildiğini basın toplantısında açıklayan Şahin, “Romani Bambino, Çingene Kız mozaiğinden sonra ikinci bir sembol olacak” dedi.

“1931 yılında Zeugma’da bulunan, bir elinde fıstık salkımı ve diğer elinde kuş olan Romani Bambino adı verilen çocuk heykelinin, Gaziantep’e getirildiği haberini vermekten mutluluk duyuyorum. Öncelikle bu eserin anavatanı olan şehrimize getirilmesinde büyük katkısı olan Kültür Bakanımıza teşekkür ediyorum. 3 günlük bir sürede arkadaşlarımızın elden takibiyle çok kısa bir sürede eserimizi tekrar şehrimize getirdik. 85 yıllık hasretin ardından Bambino’nun kentimize gelmesi bir bayram hediyesi oldu. Heykeltıraşlarımıza talimat verdik ve bu heykelin benzerinin Fıstık Park içine yapılmasını söyledik. Fıstık festivalinde inşallah bu heykelde Fıstık Park’ta dikili olacak.”