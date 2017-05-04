Avusturalyalı yazar Felix Salten’in “Bambi, A Life in the Woods” kitabından uyarlanan Walt Disney’in 1942 yapımı Amerikan animasyon filmi Bambi’nin 75’inci yaşı kutlanıyor.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Oscar’ı dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), Walt Disney’in unutulmaz animasyon filmlerinden Bambi’nin yapımının 75’inci yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutlayacak. Kaliforniya’nın Beverly Hills şehrinde bulunan Samuel Goldwyn Theater’da 15 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek etkinlikte Bambi’nin 75’inci yılına özel bir gösterim yapılacağı belirtilirken, Bambi karakterini seslendiren Donnie Dunagan, Thumper karakterini seslendiren Peter Behn, Disney’in efsane animatörü Andreas Deja ve Walt Disney Animation Studios’un prodüksiyon tasarımcısı Paul Felix’in de geceye konuk olarak katılacağı açıklandı. Bu arada Bambi’nin çizeri Tyrus Wong, 2016 yılının Aralık ayında, 106 yaşında hayatını kaybetmişti.

Walt Disney’in 1942 tarihli Bambi filmi, en iyi ses, en iyi şarkı ve ve en iyi orijinal müzik dallarında Oscar’a aday gösterilmişti. David Hand’in yönettiği film, annesi avcılar tarafından öldürülen geyik yavrusu Bambi’nin maceralarını anlatıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...