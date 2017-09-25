ANTALYA Balık Hali’nde uygun fiyatlar yüz güldürüyor. Haldeki mezatta sardalyanın kasası 10 TL’ye, kalkanın kilosu 100 TL’ye satıldı.

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, bir kasa balığın 1 kilo tavuktan daha ucuz olduğunu söyledi.

Türkiye’de 5 aylık av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle birlikte ağlar denizle buluştu. Antalya-Kemer yolu üzerinde Topçam Mevkii’nde kurulan balık halinde sezon hareketli başladı. Sabaha karşı kıyıya yanaşan teknelerden kasalarla indirilen balıklar türlerine göre ayrılıp mezat için hazırlandı. Akdeniz balıklarının yanı sıra mezat için Karadeniz ve Marmara’dan frigolu araçlarla balık getiriliyor. Balıklar, türlerine göre kasa ya da kilogram bazında fiyatlandırılarak mezata çıktı. Mezata market işletmecileri ve pazar esnafının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Erken saatlerde kurulmasına rağmen mezatın kalabalık olması dikkat çekiyor. Fiyatların uygun olması ise tüketicilerin yüzünü güldürdü.

KASASI 30 TL’YE BARBUN

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, sezona iyi giriş yaptıklarını söyledi. Karides, barbun, mercan ve gopezin bu yıl bol olduğunu belirten Demir, balık bolluğu ve hava sıcaklığının fiyatlara olumlu yansıdığını söyledi. Balık fiyatlarının çok uygun olduğunu anlatan Demir, bunun hem alıcıyı hem satıcıyı memnun ettiğini ifade etti. Normalde kasası 350 TL olan barbunun iriliğine göre şu sıralar 30 TL’ye kadar düştüğünü anlatan İlhami Demir, “Hava soğudukça fiyatlar biraz daha artacak. Balık çeşitleri fiyat olarak şu an çok uygun” dedi.

1 KİLO TAVUK FİYATINA 1 KASA BALIK

Sofraların vazgeçilmezi, mutfağın olmazsa olmazı hamsinin kasa fiyatının 50- 60 lira, sardalyanın kasa fiyatının 10- 15 lira arasında değiştiğini anlatan Demir, “Mercan, sardalya, kolyoz, gopez gibi balıkların kilogram fiyatı 1- 5 TL arasında değişiyor. Bir kasa balık, 1 kilogram tavuktan daha ucuz. Vatandaşımıza bol bol balık yemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

BALIK HALİNDE KASA VE

KİLOGRAM FİYATLARI

Mezatta türüne göre kilogram ve kasa bazında fiyatlandırılan balıklardan en pahalısı kilogramı 100 TL’ye satılan kalkan olurken en ucuzu 15- 20 TL arasında alıcı bulan çipura, levrek oldu. Diğer balık türlerinin fiyatları ise şöyle: 17 kilogramlık kasalarda sunulan sardalya 10- 15 TL, gopez, hamsi ve istavrit 50- 60 TL, sardalya 10- 15 TL, mercan 25- 50 TL, barbun iriliğine göre 30- 150 TL, kolyoz 40- 50 TL, palamut 70 TL, uskumru 80 TL’ye satıldı. Kilogram bazında satışa sunulan çipura ve levrek 15- 20 TL, kuzu 20 TL, karides 30- 40 TL, lüfer 80 TL, kalkan 100 TL, kalamar 40 TL’ye alıcı buldu.