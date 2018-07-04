ANTALYA Akvaryum’da, balık adamlar her gün onlarca köpek balığını hiçbir koruma önlemi olmadan besliyor. Köpek balıklarının dalgıçların elinden beslendiği anlar, ortaya doyumsuz bir şov çıkarıyor.

Konyaaltı sahiline 70 metre mesafede, 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrelik genişliği ile dünyanın en büyük tünel akvaryumu özelliğini taşıyan Antalya Akvaryum, ziyaretçilerine birbirinden farklı şovlar sunuyor. 1500 metrekare alana sahip, iç ortam sıcaklığı dört mevsim eksi 5 derece olan Kar Dünyası ve Buz Müzesi ile dünyanın en zehirli canlılarının bulunduğu WildPark’ın (Tropik Sürüngen Merkezi) yanı sıra, 40 tematik akvaryumun bulunduğu komplekste en dikkat çeken ve ilgi gören anlar ise balık adamların köpek balıklarını beslediği anlar. Cam tünelin çevresinde dolaşan balık adamların çıkardığı hava kabarcıklarıyla yaptığı şovu beğeniyle izleyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, her gün saat 12.00’de köpek balıklarının beslenmesine tanıklık ediyor.

KÖPEK BALIKLARINI BESLEDİLER

Onlarca köpek balığının arasına dalan balık adamlar, özel eldiven yardımıyla köpek balıklarını tek tek eliyle besliyor. Hiçbir koruma önlemi olmayan balık adamlar, yem kovasından çıkardıkları balık ve kalamar parçalarını hücum eden onlarca köpek balığı ve vatoza veriyor. Köpek balıklarının dalgıcın elinden balık parçalarını aldığı anlar ise heyecanla izleniyor. Haftanın 7 günü saat 12.00’de ana tankta gerçekleştirilen köpek balığı besleme şovuna akvaryumdaki diğer deniz canlıları da eşlik ediyor. Seyir bölgesinden besleme anını izleyen turistler cep telefonlarıyla bu anları görüntülüyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK AKVARUMU

Antalya Akvaryum Genel Müdürü Kemal Kumkumoğlu, turist turlarının en yoğun olduğu anların 10.00 ile 15.00 saatleri arasında olduğunu söyledi. Kemanlı müzik dinletisinin yanı sıra köpek balığı besleme seansı ve balık adam şovlarının yapıldığını anlatan Kumkumoğlu, “Antalya Akvaryum 5 milyon metreküp su kapasiteli ana tankı ile Avrupa’nın en büyük akvaryumu özelliğini taşıyor. Burada binlerce balığı bir arada görmek mümkün. Yapılan şov ağırlıklı etkinlikler ise akvaryumu gezen tatilcilerin güzel zaman geçirmeleri için planlanıyor” dedi.