BAL'da şampiyonlar ve eşleşmeler belli oldu

2016-2017 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL), 12 grupta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Gruplarında şampiyon olan takımların 3. Lig’e yükselmek için yapacakları play-off eşleşmeleri de sezon öncesi açıklanan statü gereği belli oldu.

Buna göre, 6. grupta yenilgisiz şampiyon olan Başkent ekibi Y. Altındağ Belediyespor, 5. grup şampiyonu Osmaniyespor’la 3. Lig için mücadele edecek. Diğer gruplarda şampiyon olan takımların eşleşmeleri şu şekilde:

1. Maç: Mardin 47 Spor (1. grup şampiyonu)-Karaköprü Yeşilyurt Belediyesi (2. grup şampiyonu)

2.Maç: Arsinspor (3. grup şampiyonu)-Güzelorduspor (4. grup şampiyonu)

3. Maç: Osmaniyespor (5. grup şampiyonu)-Y. Altındağ Belediyespor (6. grup şampiyonu)

4. Maç: Bucak Belediye Oğuzhanspor (7. grup şampiyonu)-UTAŞ Uşakspor (8. grup şampiyonu)

5. Maç: Turgutluspor (9. grup şampiyonu)-Erokspor (10. grup şampiyonu)

6. Maç: Modafen (11. grup şampiyonu)-Ergene Velimeşe (12. grup şmpiyonu) Futbol Federasyonu’nun belirleyeceği tarih ve tarafsız sahalarda tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaları kazanan 6 ekip 3. Lig’e yükselecek. Kaybeden ekipler, yine diğer gruplardan gelen kaybeden takımlarla eşleşecek ve bir şansları daha olacak. Bu takımların eşleşmeleri de şu şekilde olacak:

1. Maç sonucu: Kaybeden takım, 3. grup birincisi-4. grup birincisi maçının kaybedeni ile

2. Maç sonucu: Kaybeden takım, 1. grup birincisi-2. grup birincisi maçının kaybedeni ile

3. Maç sonucu: Kaybeden takım, 7. grup birincisi-8. grup birincisi maçının kaybedeni ile

4. Maç sonucu: Kaybeden takım, 5. grup birincisi-6. grup birincisi maçının kaybedeni ile

5. Maç sonucu: Kaybeden takım, 11. grup birincisi-12. grup birincisi maçının kaybedeni ile

6. Maç sonucu: Kaybeden takım, 9. grup birincisi-10. grup birincisi maçının kaybedeni ile

Karşılaşmalar yine tek maç üzerinden tarafsız sahalarda oynanacak ve kazanan 3 takım daha 3. Lig’e yükselme hakkını kazanacak ANKARA

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