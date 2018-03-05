Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar köyünde yükselen bu sıra dışı Müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer vermektedir. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılan Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi.

Bu proje Hüsamettin Koçan’ın doğduğu topraklara yaşam birikimini taşıma çabasının bir sonucudur. Bu fikri hayata geçirmek amacıyla 2005 yılında Baksı Kültür Sanat Vakfi kuruldu. Müze, başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüştü.

Baksı, mimari tasarımı, yapısı ve sosyal boyutuyla, içinde konumlandığı doğa ve coğrafyanın bir parçasıdır. Baksı’yı özgün bir müze kılan en önemli özelliklerinden biri de coğrafyasıyla kurduğu diyalog ve etkileşimlere açık yapılanmasıdır.

Müzenin ana binası, 2010 yılında zorlu bir serüvenin sonunda, devletten hiçbir maddi yardım almadan, tamamlandı.

Müze için Baksı isminin seçilmesi, Baksı’nın Bayraktar Köyü’nün eski adı olması ve şaman sözcüğünün “şifacı, yardımcı, koruyucu” gibi anlamlarının, müzenin misyonlarıyla örtüşmesinden kaynaklanıyor. Baksı, Kırgız Türkçesi’nde şaman anlamına geliyor. Halk arasında yakın zamana kadar sürdürülen bazı alışkanlıklar, köyün uzak geçmişte şaman geleneğinden beslendiğini düşündürüyor.

Baksı Müzesi, geleneksel kültürü koruyarak, gelecek kuşaklara aktarmak için araştırmalar yapan, bu zeminden hareketle özellikle kadın istihdamı projelerini uygulamaya koyan bir müzedir. Bulunduğu bölgede özel yetenekli çocukları tespit edip, burslarla eğitimlerine katkıda bulunarak, özellikle tasarım, sanat ve kültür alanlarında gelişmeleri için projeler uygulamaktadır. Zorlukları aşan başarıya hızla ulaşan akılcı, çağdaş ve üretken bir uygulama.

Baksı Müzesi, diğer müzelerden farklı olarak gelenekselle sadece bir yöne ve döneme ait olmadan gelenekselle çağdaşı aynı zeminde buluşturan, bünyesinde kurduğu üretim birimleriyle, ekonomik hedefler oluşturan özel bir kimliğe sahiptir.

Kütüphane biriminde ağırlıkla sanat yayınları ve halk bilimiyle ilgili yayınlar yer almaktadır. Özellikle çocukların kullanımını özendirmeyi amaçlayan yaklasIk 10 bin yayın ver alıyor. Baksı Kütüphane, sanatseverlerin kitap, dergi ve görsel-işitsel malzeme bağışlarıyla zenginleşerek güç kazanmayı amaçlıyor.

Seminer, konferans, panel, sempozyum ve gösterilere ev sahipliği yapan 150 koltuk kapasiteli, teknik donanımlı salonda eğitici programlar düzenleniyor. Bu salon aynı zamanda, çevre köylerin önemli gün ve kutlamalarda bir araya geldikleri ortak bir sosyal buluşma mekanı olma yolunda ilerliyor.Müze,sosyal,kültürel ve sanatsal işlevi ile çevreye açık.

Baksı Müzesi Kütüphanesine, sanat tarihi, sanatla ilgili kuramsal yayınlar, müzecilik bilimi, halk bilimleri ve çocuk kitapları kapsamında bağışta bulunmak ister miydiniz? Bağışlarınız için koordinasyonbaksi@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

1990’lı yıllarda değerli Prof.Hüsamettin Koçan ile bir araya geldiğimizde, bu müzenin kurulmasını ,proje ve proğramlarını ayrıntıları ile konuşur ve bu fikrin uygulamaya geçirilmesini Kültür Bakanlığı HAGEM Genel Müdürlüğü olarak teşvik ederdik.

Zengin,köklü ve renkli halk kültürümüzü yerelden evrensele taşıyan bu çağdaş projeyi hayata geçiren Prof.Hüsamettin Koçan’ı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.