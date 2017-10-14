Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 8. haftasında evinde Beşiktaş’ı, başarılı bir mücadele örneği göstererek 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mesut Bakkal, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Sanal alemde oynadık, sahada hepsini yaptık.

Bu net. Ancak şunu da belirtmek gerekir, mücadele etmeden maç kazanılmıyor” dedi.

Bakkal, ” Akşam saat 18.00’de toplantıya girdik. Maçı bire bir ekranda oynadık ve sahada da aynısını gerçekleştirerek çok önemli bir galibiyet aldık.

Oyuncularımı gösterdikleri üstün mücadeleden dolayı kutluyorum. O kadar mutluyum ki… Artık Türk oyuncusu taktiğe bağlı oynamayı biliyormuş. Saat 18.00’de ekranda oynadığımız taktiği gerçekleştirdik. Net yaptık. 118 kilometre mesafe koşan bir takım oluştu. Bundan sonraki tek düşüncemiz, bu oyun disiplininde takımı tutmak olacak. Oyuncularıma yetersiz dediler ama, disiplinli oynamaya çalışan ve Beşiktaş ile Medipol Başakşehir’i yenen takımın yetersiz olmadığını gördük. Oyuncularım başarılı bir mücadele örneği gösterdi. 24 yaş ortalaması takımla, coşkuyla devam etmemiz gerekiyor. Sahada mücadele etmeden maç kazanılmıyor” ifadelerini kullandı.

Topla oynama oranlarının yüzde 36 olduğunu ancak, giren ve çıkan oyuncularının verilen taktiği tam anlamıyla uyguladıklarını söyleyen Bakkal,

“Beşiktaş bizden üstün, onlar gibi oynasaydık Beşiktaş bizi yenerdi. Önce durduk, belki de 3-4 olacaktı. Kulübün geldiği noktada bu galibiyete çok ihtiyaç vardı. Devam edeceğiz. Çünkü daha bir şey yapmadık. Benim tek amacım üst tarafı yakalamak. Vatan, millet, Sakarya bitti artık. Sert oyun oynamıyorduk, şimdi oynuyoruz. Vedat Muriç’in 2 maçını izledim, inanılmaz gönül adam. İyi oynar, kötü oynar ama tüm topları tutuyor. Bunları çoğaltmamız lazım. İlk yarı bitene kadar 16 puanı geçmeyi planlıyorum. Bu galibiyetten sonra belki alır gideriz. Alabildiğimiz kadar almaya çalışacağız. Beşiktaş’ı yenersem ‘iyi’ hocayım, Akhisar’a yenilirsem ‘kötü’ hocayım. Türkiye’de başarının kriteri nedir bir türlü çözemedim. Beşiktaş karşısındaki mücadelenin ve oyun taktiğinin mutlaka devam etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.