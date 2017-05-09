Geçenlerde Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Aziz Sancar’ın 2019 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına güçlü bir aday olarak çıkarılabileceğini yazmıştım.

Bu yazı üzerine 6 okuyucudan mesaj geldi.

Fazıl Tekin, “Aziz Hoca gerçekten değerli biri. Ama siyasi deneyimi hiç yok. Seçilecek kişinin hem cumhurbaşkanlığı, hem başbakanlık yapacağını düşünecek olursak siyasi geçmişi olan bir ismin aday gösterilmesi daha uygun olur” diyor.

Nur Eskiyapan’ın mesajı ise aynen şöyle:

“Benim tek adayım var; o da Zülfü Livaneli. Aydın, yazar, müzisyen… Türkiye’de olduğu gibi dünyada da tanınıyor ve büyük saygınlığa sahip. Geçmişte milletvekilliği yapmış olması bir diğer önemli özelliği. Başka kimseyi aramaya lüzum yok.”

Ertuğrul Tüzel isimli okuyucu ise Güler Sabancı’nın Erdoğan’ın karşısında dişli bir aday olabileceğini savunuyor, “Dev bir holdingi başarıyla yönetiyor. Ülkeyi de rahatlıkla yönetebilir. ABD Başkanlığına seçilen Trump’ın da ülkesinin önemli iş adamlarından biri olduğunu unutmamak gerek. Şayet Güler Hanım yapılacak teklifi kabul etmezse o zaman Ali Koç veya Ali Sabancı isimleri üzerinde durulmalı” diyor.

Ve Ahmet Güreşçi’nin şu mesajı da çok ilginç doğrusu:

“Aziz Yıldırım’ı neden aday olarak kimse düşünmüyor anlamıyorum. Türkiye’de 20 milyonu aşkın Fenerbahçe taraftarı var. Sadece onların oyunu alsa bile Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ekonomiyi iyi bilen, hırslı, mücadeleci, kavgacı… Keşke aday olsa diyorum.”

Nazmi Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı adayı Yılmaz Büyükerşen. Gerekçesini şu sözlerle açıklıyor:

“Belediye başkanlığını yaptığı Eskişehir’i modern bir kent haline getirdi. Her görüşteki insanla medeni ilişkiler kurabiliyor. İyi bir akademisyen, mükemmel bir sanatçı ve toplumun tamamını kucaklayan bir siyasetçi. Bir adaydan başka ne istenir ki?

Tunç Erden’in mesajı da tartışılmaya değer doğrusu:

“Benim iki adayım var. Biri Şahan Gökbakar, diğeri Cem Yılmaz… İkisi de toplum tarafından çok seviliyor. Gökbakar’ın filmleri hasılat rekorları kırıyor, Yılmaz’ın sahne gösterilerinde yer bulmak mümkün olmuyor. 2019’da bu iki isimden biri mutlaka aday gösterilmeli. Adaylık için biliyorsunuz 100 bin imza gerekiyor. Bu imzalar birkaç günde toplanır.”

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Diğer okuyucularımız da gönüllerindeki adayları yazabilirler bana.

Doğruyu bulmak, görüşlerin serbestçe açıklanmasından ve bunların rahatça tartışılmasından geçer çünkü…

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