BAKİ KALAN SOHBETLER’DE ANNE VE ÇOCUK KONUŞULDU

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANI TİRYAKİ:“ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ KÜLTÜR ETKİNLİKLERİNE DEVAM EDECEĞİZ”

Altındağ Belediyesi tarafından Ali Ersoy Mahallesi’ne yeni inşa edilen Şair Baki Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Baki Kalan Sohbetler” tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncüsü düzenlenen Baki Kalan Sohbetler etkinliği kadınlara özel oldu. “Oyuncu Anne” lakabıyla bilinen ve yazdığı ebeveynlik kitaplarıyla büyük bir ilgi kazanan Şermin Yaşar “Mutlu Anneler, Mutlu Çocuklar” programıyla Altındağlılarla buluştu.

Altındağ’ın her mahallesinde yer alan kadın eğitim, gençlik ve kültür merkezlerinde farklı etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Yazar Şermin Yaşar’ı, Altındağlı kadınların yoğun isteği üzerine kültür merkezimizde ağırladık. Yeni açılan kültür merkezimizde toplumsal konulara değinen, alanında başarı göstermiş değerli insanları ağırlıyoruz. Altındağlılara ve Ankaralılara katkı yapacak etkinliklere ve organizasyonlara devam edeceğiz” dedi.

Altındağ Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Ankaralı yazar Şermin Yaşar ise “Altındağ Belediyesi’nin etkinliklerine ve organizasyonlarına katılmaktan, Altındağ Belediyesi ile çalışmaktan onur duyuyorum. Altındağ Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları takip ediyorum ve takdir ediyorum. Özellikle Altınköy Açıkhava Müzesi, Hamamönü Sanat Sokağı, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi ve Sanat Sokağı çok anlamlı projeler, takdirle karşılıyorum. Bu ekipte yer almaktan ve Altındağ Belediyesi ile çalışmaktan mutluyum” ifadelerini kullandı.

OYUNCU ŞERMİN YAŞAR ALTINDAĞ’IN KONUĞU OLDU

Ali Ersoy Mahallesi’nde yer alan Kültür Merkezi, her ay düzenlenen “Baki Kalan Sohbetler” programında kendi dalında başarılı isimler ağırlamaya devam ediyor. Sosyal medyada 1.5 milyondan fazla takipçisi olan, yazdığı ebeveynlik kitaplarıyla ünlenen, çocuk ve anne eksenli konferanslar veren, çocuk iletişimi konularında uzmanlaşmış Şermin Yaşar, Altındağlı kadınlarla deneyimlerini paylaştı. Şair Baki Kültür Merkezi’nin 500 kişilik konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Altındağlı kadınlar salonu doldurdu. Etkinliğe tüm kadınları birbiri ile kucaklaştırarak başlayan Şermin Yaşar, sunumunun ardından çiçeklerle uğurlandı.

ALTINDAĞ’DA KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNE ÖNCELİK VERİYORUZ

Altındağ’da bu tür eğitim kültür etkinliklerine önem verdiklerini söyleyen Başkan Veysel Tiryaki şu ifadeleri kullandı:

“Altındağ Belediyesi olarak son 10 yılda yaptığımız yatırımlar ile Altındağ’ı Ankara’nın yeni cazibe merkezi yapmak için uğraş veriyoruz. Kültür sanat, eğitim faaliyetleri, bir toplumu geliştirmek için en önemli yollardan biri. Altındağlıları, birçok etkinliğin içine dahil ediyoruz. Hedeflerimize ulaşmanın sevinci içindeyiz. Altındağlılar artık çok daha özgüvenli, bilgili ve geniş perspektifli…”