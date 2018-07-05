Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda 5 aylık dönemde CD, kitap, film ve albümlerin bulunduğu 846 bin 641 korsan materyal ele geçirildi.

Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğünün öncülüğünde korsan yayınlarla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin 81 ilinde valilikler bünyesinde oluşturulan Denetim Komisyonları aracılığıyla sahte bandrollü kitap, bilgisayar programları, bilgisayar oyunları, CD, film ve müzik albümü gibi materyallerin yasa dışı yollarla çoğaltılmış nüshalarına yönelik denetim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık öncülüğünde yürütülen bu denetimler, korsan üretimin engellenmesine önemli katkı sağladı.

Korsan üretim yapan 544 kişi hakkında işlem yapıldı

Bakanlığın verilerine göre, sene başından mayıs ayı sonuna kadar olan süreçte 505 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda korsan satış yaptığı belirlenen 544 kişi hakkında işlem yapılırken, aralarında CD, kitap, film ve albümlerin bulunduğu 846 bin 641 korsan materyal ele geçirildi.

Bakanlık, ayrıca bugüne kadar bin Denetim Komisyonu üyesine korsanla mücadeleye ilişkin eğitim verdi.

Telif haklarında yeni dönem

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un talimatıyla çalışmaları hızlandırılarak mayıs ayında Meclise sunulan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın yasalaşmasıyla telif hakları ve korsanla mücadele konusunda yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor.

Tasarıyla, adil ve makul bedellere dayanan telif lisanslama sisteminin oluşturulması, dijital alanda telif hakkı ihlalleriyle daha hızlı ve etkin mücadele edilmesi, var olan uygulamaların iyileştirilmesi, kütüphanecilik faaliyetlerinin menfaat dengesine dayalı şekilde yasal zemine kavuşturulması ve kamunun eserlerden faydalanma imkanının arttırılması hedefleniyor.

Yargıtay, Rekabet Kurumu, Bakanlık yetkilileri ve akademisyenlerinden oluşan “Telif Hakem Kurulu” kurulmasını öngören tasarıda, toplu ve yaygın kullanım alanlarının lisanslanmasında birliklerden izin alma zorunluluğu getirilmesi, Bakanlıkça yürütülen sertifikalandırma sisteminin müzik kullanan restoran, otel, eğlence mekanları gibi umuma açık mahalleri kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Dijital korsanlıkla mücadelede kurumlar arası etkin iş birliğinin sağlanması, ihlalci internet sitelerine erişimin daha hızlı ve etkin bir şekilde engellenmesi, engellilerin eserlere erişim imkanlarının arttırılması ve kimsesiz eserlere kamu kurumlarınca kullanım imkanı getirilmesi de taslaktaki düzenlemeler arasında bulunuyor.