GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Şanlıurfa’da sabah namazı kılıp, ziyaret ettikleri esnafla kahvaltı yaptı.

Bakanlar Fakıbaba ve Özlü, beraberindeki kent yöneticileri ve milletvekilleri ile birlikte sabah saatlerinde kentin simgesi olan Balıklıgöl Platosu’nda bulunan Dergah Camisi’nde sabah namazı kıldı. İki bakan namazın ardından Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan mağarayı da ziyaret ederek burada yine şifalı olduğuna inanılan sudan içti. Balıklıgöl’ü dolaşan bakanlar, balıklara yem atıp birlik ve beraberlik için dua etti.

Bakanlar Fakıbaba ve Özlü daha sonra Balıklıgöl civarında bulunan esnafı dolaştı. Esnafla sohbet edenler bakanlar ve beraberindekiler daha sonra bir çay ocağına oturup, közlenmiş patlıcan, biber ve simitten oluşan kahvaltı yaptı. Esnafın sorunlarını dinleyerek notlar alan bakan Fakıbaba, sorunların çözümü için ilgileneceğini ifade etti. Kentte işsizliğin çok önemli boyutlarda olduğunu belirten Fakıbaba, sorunun aşılması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte temaslar yapacaklarını kaydetti.