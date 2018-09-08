Bakan’dan ekmeğe zam açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Yeni yıla kadar ekmeğe fiyat artışı yok.” açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Bugün BİM, A101, Migros, Carrefour, Metro marketleriyle görüştüğünü ifade eden Pakdemirli, “Bu marketler milli duruş sergilediler. Sene başına kadar yani yeni yıla kadar ekmeğe zam yapmayacaklarını açıkladılar. Ben de bunu memnuniyetle karşıladım.” dedi.

Pakdemirli, “Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum, vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pakdemirli, yaşanan süreçte milli duruş sergileyen tüm paydaşlara teşekkür etti.