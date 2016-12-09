Bakan Tüfenkci: Numaradan sicil affı istemiyoruz

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nda Olağan Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katıldı. Bakan Tüfenkci yaptığı konuşmada, başta esnafı rahatlatacak kapsamlı sicil affına değindi “numaradan sicil affı istemiyoruz, gerçekten beyaz bir sayfa istiyoruz” dedi.

Bakan Tüfenkci başta esnafı rahatlatacak, bankalar nezdinde yasaklı olan tüm vatandaşı ilgilendiren sicil affına değinerek şunları söyledi:

“Öngörülemeyen ekonomik kriz, terörden dolayı ticaret yapamama, bölgede yaşanan doğal felaket gibi nedenlerle işleri yolunda gitmeyen, dönemsel olarak bankalarda sicili bozulan esnaf için yeni bir sayfa açılacak. Krediye ihtiyaç duyan esnaf bankaya gittiğinde, eskiden kalan belli sıkıntılı dönemlerin sonucu bozulan sicili nedeniyle bankadan eli boş dönüyor. İşte bu durumun önüne geçmek için Hükümet harekete geçti. Başbakanımızın talimatıyla bu işi olgunlaştıracağız.”

ESNAFIN ‘DÖVİZ BOZDUR’ KAMPANYALARINA TEŞEKKÜR

Bakan Tüfenkci esnafın önce 15 Temmuz Darbe Girişimi karşısındaki duruşu, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘döviz bozdurma’ çağrısına desteğine teşekkür etti. Tüfenkci, “Şimdi belki kamuoyunun dikkatinden kaçıyor ama esnafımız güzel bir şey yapıyor. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla döviz bozdurma kampanyasına destek oluyorlar. Ne diyor; ‘dolarını bozdur; fişini getir, kokoreç bedava. Dolarını bozdur fişini getir tıraş bedava.’ Esnafımız gönüllü olarak ‘bu ülkenin bekası için varım'” diyor.

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