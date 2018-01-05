Bakan Soylu’ya bizde destek verelim..!

Cumhurbaşkanlığı sözcüsünden dahi çok büyük destek alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “beni eleştireceklerini biliyorum” diyor ama ben eleştirmeyecek önemli bir destek vereceğim gösterdiği kararlılığı sürdürmesi için.

Bakan Soylu’ya bizde destek verelim ve İçişleri Bakanı olarak bir genelge yayınlamasını ve Türk polisinin suç işleyenlere karşı yürüttüğü mücadeleye resmi ve fiili destek vermesini öneriyorum.

Bu genelgede polise;

Uyuşturucu satanların ayaklarını kırın,

Hırsızlık yapanların ellerini kırın,

Rüşvet alanın, yolsuzluk yapanların kafalarını kırın,

Taciz ve tecavüz edenlerin şeylerini kırın,

Küçük kız çocuklarını evlendirenleri taşlayın

Muhalefet yapan milletvekillerinin dillerini kesin diye destek vermesi çok olumlu olacak, “kararlılığı” zirve yapacak, bu saydığım konularda toplumsal duyarlığa büyük katkı sağlayacak ve soylu bir davranış olacaktır.

Önerdiğim bu genelgeyi yayınlarsa Soylu sadece Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tarafından değil bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da takdir edilecektir.

İlaveten, Soylu’nun siyaseten AKP Genel Başkanlığı hedefine ulaşmasının da anahtarı olacaktır.

2004 yılında hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun mimarlarından, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Adem Sözüer bakanı ve polisleri şöyle uyardı:

“Değerli polisimiz görevinin suç failini yakalamak, yasal işlemleri yapmak olduğunu bilir. Ayak kırıp da ‘ama emir böyle’ demesinin onu kurtarmayacağını da bilir. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.”

DENİZ ZEYREK NE YAZDI

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ifadelerinin arkasında durarak “Kararlı olmalıyız, kararlılığımızı göstermeliyiz. Başka türlü dikkat çekemeyiz. İki yıldır bunu söylüyorum, hiçbir polis gidip ayak kırmadı” dedi.

Bakan Soylu kısa bir süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu, “Sen bittin” diye tehdit etmişti CHP’den ve kamuoyundan çok büyük tepki görmüştü.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Soylu’yu şöyle eleştirdi:

“Çok da yiğit o kadar da cesur. Bu cesaretini FETÖ ile bağlantısı konusunda ortaya koysa çok daha muteber olur. Ama kendisi siyasi dönekliğin yanında hukuk cehaletini de ortaya koyuyor. Biz buna şaşırmıyoruz. Soylu’yu Türkiye hatta AKP de hak etmiyor.”

Uyuşturucudan hırsızlığa, rüşvetten yolsuzluğa, tacizden tecavüze uzanan suç zinciri ile mücadelede polise “ayak kırma” talimatı vereceğine Bakan Soylu bu suçların cezalarını arttıran yasa tasarısı hazırlayıp hükümet tarafından Meclis’e gönderse “kararlılığını” daha net ve hukuki gösterse olmaz mı?

Suç işleyenlere caydırıcılık polisi hukuk dışı davranış ile tahrik etmekle değil yasalara konulacak ağır cezalar ile sağlanır.

Ayak kıran polis değil, suçluyu adalete teslim eden polis ile suçluların yakalarına yapışan savcılar ve onlara en ağır cezaları uygulayan hakimlerle adalet sağlanır.