Bakan Avcı: PKK Kürt düşmanıdır

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, PKK’lı teröristler tarafından evinde öldürülen Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Avcı’nın eve gelişi ve çıkışında Muştu’nun kızları tarafından uğur getirmesi için nazar boncuklu bardak kırıldı.

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, yanında Ak Parti milletvekilleri Beşir Atalay, Burhan Kayatürk ve Van Valisi İbrahim Taşyapan ile birlikte ilk olarak 5 gün önce Van’ın Özalp İlçesi Aşağı Mollahasan Mahallesi’ndeki evinde PKK’lı teröristler tarafından öldürülen Aydın Muştu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Avcı ve yanındakiler Türk Bayrağı asılı olan evin önünde Aydın Muştu’nun annesi Dilber Muştu, eşi ve çocukları karşıladı.

SIKI SIKI SARILDI

Bakan Avcı, Aydın Muştu’nun annesi Dilber ile eşi Belgüzar ve çocuklarına sıkı sıkı sarılarak onları teselli etmeye çalıştı. Evde okunan Kuran’ı Kerim ve duaların ardından Bakan Avcı, aile ile bir süre yalnız görüşerek isteklerini tek tek not etti.

Taziye evinden çıkışında açıklama yapan Bakan Avcı, ailenin metanetli duruşunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

“PKK KÜRT DÜŞMANIDIR”

Aydın Muştu’nun çok şuurlu evlatlar yetiştirdiğini belirten Bakan Avcı, “Şehidimiz Aydın beye Allah gani gani rahmet eylesin. Annesine, çocuklarına yakınlarına ve hepimize sabrı cemil ihsan eylesin. Bugün burada vatan bayrak sevgisinin, şehadetin nasıl büyük bir şuurla yaşatıldığının bir örneğini gördüm” dedi:

Aydın Muştu’nun arkasında çok şuurlu evlatlar bıraktığını kaydeden Bakan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah onlara sağlıklı ömürler versin. Devlet, millet olarak tüm şehitlerimize olduğu gibi Aydın beyin ailesine de ne gerekiyorsa yapılacak ve yapılıyor. Şahsında bütün şehitlerimize bir kez daha rahmet, yakınlarına, kardeşlerine, evlatlarına sabırlar diliyorum. Bu olay PKK’nın nasıl halk düşmanı, nasıl Kürt düşmanı olduğunun en bariz örneklerinden biridir. Bu örgüt halk düşmanıdır. Burada bir kez daha bu aileyi tanımakla, vatanımızın milletimizin birliği bütünlüğü beraberliği kardeşliği konusunda hiçbir endişeye mahal olmadığının en güzel örneğini gördük.”

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