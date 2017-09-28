Bakan Ağbal: Vatandaşın tepkisine hak veriyorum

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “8. İstanbul Finans Zirvesi”nde konuştu. Bakan Ağbal, açılış konuşmasının ardından program moderatörünün sorularını yanıtladı.

Bakan Ağbal, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’ne 2018 yılından geçerli olmak üzere yüzde 40 zam yapılmasına yönelik bir soru üzerine şunları söyledi:

“MTV her sene artıyor. Enflasyon ne kadarsa otomatik olarak artıyor.

Eğer biz bu düzenleme yapmasaydık MTV, 2018 yılında yüzde 15 oranında artacaktı.

Örneğin bu sene 500 lira MTV ödemiş bir vatandaş, gelecek sene hiçbir müdahale yapmamış olsaydık 575 lira ödeyecekti.

İki taksite böldüğümüzde yaklaşık olarak 32,5 lira fazla ödeyecekti. Şimdi biz yasal bir düzenleme yaptık.

MTV’de yeni bir tarife ürettik. Bu tarifeye göre rakamlar bunlardır. Bu rakamlarla önceki rakamları kıyasladığımızda bir artış olarak karşımıza çıkıyor.

Bu sene 500 ödedi, gelecek sene 575 ödeyecekti. Şimdi vatandaşımıza diyoruz ki 700 lira öde. Herkes aynı arabayı kullanmıyor.

Herkesin aynı yaşta arabası yok. Vatandaşın bu konudaki tepkisine hak veriyorum. Vatandaşlarımız bu konuda her zaman duyarlı olsunlar, başımızın üstüne. Burada bir sorun yok.”