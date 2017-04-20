ABD ve Avrupa’nın Türkiye hakkındaki planlarını kavramamış olanlar hala var mıdır acaba..?

Aslında gereksiz bir soru bu… Kabul ediyorum…

Çünkü asıl sorun “planın kavranmamış olması” değil… “Ben senden daha kurnazım. Sen beni uyuttuğunu sanırken, ben seri ayakta uyuturum” diye tanımlanabilecek bakış açısı…

Referandum kampanyaları sırasında bazı Avrupa ülkelerinin takındığı “evet karşıtı” tutum ve buna Türkiye’den gelen karşı hamleler; bu bakış açısının en güzel örneği… İktidar, bunu “evet” oylarını arttırmak için bulunmaz bir fırsat” olarak değerlendirdi… Ama o ülkelerin asıl hedefinin de bu olduğunu anlamak istemedi…

Dünyanın yeniden bölüşülmek üzere olduğu bir ortamda, Türkiye’nin yeri olmadığını düşünüyor Batı dünyası…

…Ve bu işi fazla uzatmadan bitirmesi gerektiğinin de bilincinde…

Referandum sonucunda ortaya çıkan durum, Batı’nın “arayıp da bulamayacağı” bir şeydi aslında… Nitekim; AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, “Türkiye-AB ilişkileri konusunda temel bir tartışmanın başlamasının zamanın geldiğini” söyleyerek, ilk adımı attı…

Hahn’ın “Referandumun sonuçları iki açıdan bizi endişeye sevk ediyor: Planlanan anayasa değişikliği konusunda Avrupa Konseyi’ne bağlı Venedik Komisyonu’nun açıkladığı ciddi endişeleri paylaşıyoruz. Ayrıca referandum Türk toplumunu derin bir bölünmeye sürükledi. Anayasa değişikliği tamamıyla hayata geçirilirse, bunun anlamı Türkiye’nin kuvvetler ayrılığı ve bağımsız yargı açısından Avrupa standartlarından daha da uzaklaşacağı. Müzakereler hâlihazırda Türkiye’de hukuk devleti ve medya özgürlüğü alanlarındaki önemli gerilemeler yüzünden fiili olarak başarısız olma noktasına geldi.” sözleri ise durumu kuşku bırakmayacak bir netlikte açıklamaya yetiyor…

Peki, biz ne yapıyoruz..?

Referandum öncesi Ak Saray’daki son muhtarlar toplantısında “Siyasi hayatım boyunca ne aldatan ne de aldanan oldum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerinin üzerinden 15 gün geçmeden ilginç bir itirafta bulundu…

ABD’nin; PKK, YPG ve PYD’ye yönelik politikasını değiştireceği yönünde bir söz verip vermediğiyle ilgili konuşan Erdoğan “Daha önceleri PKK’yla ilgili konuda mutabakatımız vardı. Obama döneminde de bu konuda mutabakat vardı fakat Obama maalesef PYD ve YPG konusunda bizleri aldatmıştır.”dedi…

Geleceğe yatırım(!) için de “Şu andaki yönetimin aynı durumda olacağına ihtimal vermiyorum’ demeyi ihmal etmedi… Sanki sihirli bir değneğin bir dokunuşta ABD’nin Ortadoğu politikasını değiştirmiş olması mümkünmüş gibi…

Türk halkının işi zor…

Mevcut durumun değişeceğini düşündürecek bir belirti yok… Tam anlamıyla “Allah’a sığınmak” zorundayız..!

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