Bahar yorgunluğu'nu sporla yenin!

Doğanın uyanışına tanıklık ettiğimiz şu günlerde bedeniniz bu uyanışa aynı hızla cevap veremiyor mu? Hareketlenmek istediğinizde de yorgunluk hissi, gerginlik, halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetler peşinizi bırakmıyor mu? Bahar yorgunluğu’nu spor ile yenin!

Eğer tıbbi olarak da bu durumu tanımlayacak bir sorununuz yoksa, çok büyük ihtimalle bahar yorgunluğu’ndan muzdaripsiniz. Bu duruma çözüm getirecek öneriler konusunda bilgi veren Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karabulut, eve kapanıp dinlenerek ya da uyuyarak bahar yorgunluğu’nun üstesinden gelmenin mümkün olamayacağını söylüyor. Doç. Dr. Karabulut tek çarenin vücudu harekete geçirip enerji seviyesini artırmak olduğunu belirtiyor.

Baharla birlikte vücutta artan enerji gereksinimini vücut karşılamakta zorluk çekiyor, yani takvimler baharı gösterirken vücut halen kış mevsiminde kalıyor ve bahar yorgunluğu kaçınılmaz oluyor. Çözüm ise hareket etmekten geçiyor. “Bu halsizlikle nasıl spor yaparım” diye düşünmeden kış küllerinden ancak sporla arınmanın mümkün olduğunu söyleyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karabulut, spor yaparken sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ve günlük 2 litre su tüketimin de ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Doç. Dr. Ahmet Karabulut, hem bahar yorgunluğu’na çözüm getirecek, hem de kardiyovasküler hastalıklar açısından koruma sağlayacak egzersiz önerilerini sıralıyor…