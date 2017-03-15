Bahar alerjisi'ne dikkat etmek lazım!

İlkbaharla birlikte ağaç ve bitkilerin çiçek açıp yapraklandığını anlatan Prof. Dr. Hüseyin Turgut Özer bahar alerjisi için, “Bu süreçte yayılan bitki tozları ve polenleri nedeniyle hassas kişilerde alerji oluşabilir. Alerjisi olanların şikayetleri de artabilir. Burun tıkanıklığı, akıntı, gözlerde kaşınma, kızarıklık, boğazda kızarıklık, hapşırma, uyku bozukluğu, halsizlik gibi şikayetler olabilir” dedi.

“Alerjiye karşı fiziki testler yapılabilir. Cilt testi yapılarak kişinin neye karşı alerjisi olduğu saptanabiliyor. Tedavi olarak ortamdan uzaklaşmak önemli ama bu normal koşullarda her zaman mümkün değil. Çünkü çalıştığınız işyerini, evinizi, okulunuzu bir anda bırakıp gidemezsiniz.

Ama tedavi olarak alerjiye karşı buruna tuzlu suyla temizlik yapılabilir. Burun spreyleri kullanabilir. Alerji aşısı da yapılabilir. Bu süreçte alerjik rahatsızlıkları olanlar, arabaya bindiklerinde veya evlerde pencereleri kapatabilir. Yatmadan önce saçını ve cildini yıkayabilir. Toz maskesi takabilir. Bunlara karşın rahatsızlıkları sürenler mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalı.”